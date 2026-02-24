Головна Київ Новини
БЕБ викрила на Київщині підпільну мережу з продажу електронних сигарет

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Під час обшуків правоохоронці вилучили підакцизних товарів на понад 3 млн грн
фото: Бюро економічної безпеки України

Продаж нелегальних товарів  здійснювався виключно за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили в Київській області угруповання, учасників якого підозрюють у нелегальному продажі тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин для куріння. Під час обшуків правоохоронці вилучили підакцизних товарів на понад 3 млн грн. Про це повідомила пресслужба БЕБ, інформує «Главком».

Слідство встановило, що фігуранти налагодили постачання контрафактної продукції в регіон через пункти роздрібної торгівлі, зокрема у Білій Церкві. Продаж нелегальних товарів  здійснювався виключно за готівку без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку. Така схема дозволяла уникати сплати акцизного податку та отримувати необліковані прибутки.

Під час обшуків детективи БЕБ знайшли понад 12 тис. компонентів для рідин, понад 700 POD-систем, майже 3 тис. картриджів з рідиною для електронних сигарет, а також тютюн для кальяну. Крім того, вилучено мобільні та POS-термінали, чорнові записи й комп’ютерну техніку. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 3 млн грн.

фото: Бюро економічної безпеки України

У БЕБ зазначили, що досудове розслідування за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) триває. Детективи встановлюють повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також походження контрафактної продукції. 

Нагадаємо, мережа електронних сигарет Uvape, щодо якої рік тому Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало розслідування, знайшла спосіб замаскувати свою діяльність під законну. Як з’ясував «Главком», донедавна бренд використовував ліцензію компанії «Фрейтіс» на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, але її термін дії закінчився 29 грудня 2025 року. Відразу ж після публікації «Главкома» Uvape почав реалізовувати продукцію від імені компанії «Рестрейд», яка має діючу ліцензію.

