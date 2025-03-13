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Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Росія атакувала Харків: є влучання у житловий будинок
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Профільні служби виїхали на місця влучань у Харкові

Увечері 13 березня Росія атакувала Харків. Є влучання у житловий будинок уламка безпілотника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Ігоря Терехова та голову Харківської ОДА Олега Синєгубова.

«Наразі маємо три удари по місту, усі – в Ново-Баварському районі», – зауважив мер, додавши, що у Харкові пролунав ще один вибух.

Синєгубов зауважив, що є влучання уламків безпілотника у житловий будинок.

«Інформація щодо наслідків перевіряється. Профільні служби виїхали на місця влучань. Одне із влучань у Новобаварському районі на відкритій території. Ще один «Шахед» влучив біля приватного будинку у тому ж районі Харкова. Виникла пожежа», – зазначив голова ОДА.

До слова, російські окупанти посилюють тиск на Торецьк у Донецькій області, активізувавши штурмові дії та артилерійські обстріли. До міста вони також перекинули додаткові підрозділи з Курахівського та Покровського напрямків.

Також повідомлялося, що окупанти намагаються пробратися у Басівку між Журавкою і Новеньким на Сумщині. Здебільшого вони використовують для цього піхоту, але тепер і квадроцикли. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на аналітиків ресурсу DeepState.

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Теги: Харків війна росія Україна безпілотник

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