Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод

Очевидці пишуть, що вибухи чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату

У ніч проти 9 березня дрони атакували Воронезьку та Липецьку області Російської Федерації. Там очевидці чули серії потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що через атаку дронів зайнялась пожежа на території спиртзаводуу Бутурлинівці у Воронезькій області. Відомо, що спиртзаводи в Росії використовують, зокрема, і для виготовлення різних видів палива для військових потреб і вибухових речовин.

У Воронежі містяни чули більше шести вибухів. Повідомляється, що через падіння БпЛА пошкоджено скління у квартирах. Губернатор області підтверджує атаку та повідомляє, що сили ППО збили безпілотник.

За попередіми даними, обійшлось без постраждалих.

Повітряна тривога через загрозу БпЛА лунає, зокрема, і у Липецьку. За словами місцевих жителів, лунають потужні вибухи. Вони чули щонайменше сім вибухів. Губернатор Липецької області підтверджує атаку та повідомляє про роботу ППО.

Очевидці пишуть, що вибухи чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату.

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс «Кірішнєфтєоргсинтез» у Ленінградській області Росії. Це сталося в ніч на 8 березня.

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і так званий губернатор області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 березня ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум.

У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.