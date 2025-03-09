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Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод
Росіяни пишуть про роботу ППО
скриншот з відео

Очевидці пишуть, що вибухи чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату

У ніч проти 9 березня дрони атакували Воронезьку та Липецьку області Російської Федерації. Там очевидці чули серії потужних вибухів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що через атаку дронів зайнялась пожежа на території спиртзаводуу Бутурлинівці у Воронезькій області. Відомо, що спиртзаводи в Росії використовують, зокрема, і для виготовлення різних видів палива для військових потреб і вибухових речовин.

У Воронежі містяни чули більше шести вибухів. Повідомляється, що через падіння БпЛА пошкоджено скління у квартирах. Губернатор області підтверджує атаку та повідомляє, що сили ППО збили безпілотник.

За попередіми даними, обійшлось без постраждалих.

Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод фото 1

Повітряна тривога через загрозу БпЛА лунає, зокрема, і у Липецьку. За словами місцевих жителів, лунають потужні вибухи. Вони чули щонайменше сім вибухів. Губернатор Липецької області підтверджує атаку та повідомляє про роботу ППО.

Дрони атакували Воронезьку та Липецьку області: уражено спиртзавод фото 2

Очевидці пишуть, що вибухи чули поблизу Новолипецького металургійного комбінату.

Дрони ГУР атакували нафтопереробний комплекс «Кірішнєфтєоргсинтез» у Ленінградській області Росії. Це сталося в ніч на 8 березня. 

За інформацією в місцевих пабліках, вибухи на обʼєкті пролунали близько шостої ранку. Повідомляється, що внаслідок атаки був пошкоджений щонайменше один з резервуарів підприємства. Інформацію про атаку підтвердив і так званий губернатор області.

Нагадаємо, у ніч проти 4 березня ударні дрони атакували Сизранський нафтопереробний завод у Самарській області. Продукція заводу включає паливо, авіаційний гас та бітум.

У 2015 році завод повністю перейшов на випуск продукції стандарту Євро-5. Він переробляє нафту із Західного Сибіру та Самарської області.

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Теги: завод безпілотник тривога росія

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