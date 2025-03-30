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Влада Угорщини розповсюджує фейки про наслідки вступу України в ЄС

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Влада Угорщини розповсюджує фейки про наслідки вступу України в ЄС
Речник угорського уряду розповів про фейки щодо України
фото з відкритих джерел

Незабаром угорці отримають пакети голосів щодо членства України в ЄС

Угорці отримають пакет опитування щодо членства України в Євросоюзі. До бюлетенів уряд Угорщини додає інформаційний лист, у якому розповсюджує фейки про Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника угорського уряду Золтана Ковача.

«Незабаром угорці отримають пакети голосів щодо членства України в ЄС. Включено стислий перелік 7 ключових ризиків вступу – питань, які безпосередньо впливають на майбутнє Угорщини і які необхідно ретельно зважити перед прийняттям рішення», – зазначив Ковач.

За його словами «фінансовий ризик» передбачає що, Угорщина стане чистим вкладником.

«Фінансовий ризик: Угорщина стане чистим вкладником. Кошти ЄС йшли б в Україну, а Брюссель хоче спільних запозичень – заборгувати нашу країну», – пише Ковач.

Наступний ризик, який чекає угорців, на думку їхньої влади – сільськогосподарський.

«Україна має величезні орні землі. Угорські фермери втратять субсидії через перенаправлення грошей ЄС», – зазначив Ковач.

Угорців «застерігають» від «ризику для харчової безпеки»: «в Україні використовуються генетично модифіковані культури та заборонені хімікати, що загрожує якості харчових продуктів».

Також, угорців залякують і ризиком безпеці. В інформаційному листку написали, що «Україна була осередком організованої злочинності до війни», і що тепер нібито «зброя може потрапити в чужі руки».

За словами Ковача, «ризик ринку праці» полягає у самих українцях: «дешева українська робоча сила може знизити зарплати, поставити під загрозу робочі місця та пенсії».

Також залякування стосуються здоров’я: «в Україні немає обов’язкових щеплень, що створює загрозу громадському  здоров’ю через відкриті кордони».

Останнім фейком від угорського уряду став «пенсійний ризик»: «поспішний вступ України поставить під загрозу 13-місячні пенсії».

Речник уряду повідомив угорцям, що голосування стартує в середині квітня, і попросив повернути бюлетень поштою до 20 червня.

Нагадаємо, в Угорщині стурбовані рекомендацією Єврокомісії для європейців підтримувати достатні запаси щонайменше 72 години на випадок надзвичайних ситуацій, що закладена в Стратегії щодо готовності ЄС.

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Теги: Угорщина Україна

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