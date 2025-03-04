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Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Аналітики ISW пояснили дії росіян для прориву української ППО
Українська ППО збивала російські цілі в ніч на 4 березня
фото з відкритих джерел

Російська армія використовує дрони-приманки, щоб подавити українську протиповітряну систему

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російська армія нарощує кількість і випрацьовує ефективність дронів та ракет, щоб прорвати українську протиповітряну оборону. Як інформує «Главком», про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Російські війська продовжують удосконалювати свої ударні комплекси та використовувати більшу кількість безпілотників «Шахед» та приманки, намагаючись прорвати українську систему протиповітряної оборони», – йдеться у повідомленні.

Фахівці ISW проаналізували слова заступника начальника ГУР генерал-майора Вадима Скібіцького. Він зазначав, що російські сили починають запускати безпілотники ввечері, так що безпілотники досягають України близько 23:00, і що удари тривають до ранку.

Аналітики своєю чергою повідомляють, що російські війська почали запускати від 80 до 100 (або більше) безпілотників «Шахед» і дронів-приманок у рамках великих ударних пакетів у жовтні та листопаді 2024 року.

А в лютому 2025 року – від 100 до 200 (або більше) безпілотників «Шахед» і дронів-приманок. Швидше  за все, росіяни використовують велику кількість безпілотників «Шахед» і дронів-приманок для того, щоб виявити і подавити українську протиповітряну оборону і мобільні вогневі групи.

Водночас залишається незрозумілим, чи зможе Росія виробити або отримати достатню кількість компонентів, щоб уникнути обмежень у виробництві безпілотників у довгостроковій перспективі.

ISW раніше оцінював, що Росія, ймовірно, має намір і надалі нарощувати виробництво і використання безпілотників «Шахед» та інших варіантів після підписання російсько-іранського договору про всеосяжне стратегічне партнерство в січні 2025 року.

Ввечері 3 березня російська армія завдала удару безпілотниками по Одесі. Внаслідок обстрілу є пошкодження житлових будинків. Четверо людей постраждало. А в ніч проти 4 березня, російські війська вдарили по місту Суми. Ворожий «шахед» атакував одну з поліклінік.

Нагадаємо, що у ніч на 3 березня окупанти били по Україні 83 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ у РФ. 

До слова, російські терористи у ніч проти 1 березня атакували Україну 154-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нагадаємо, триває 1105-й день повномасштабної війни в Україні.

Російські загарбники завдали 45 авіаударів, застосувавши 73 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 950 дронів-камікадзе та здійснили 4139 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Протягом минулої доби відбулося 91 бойове зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: росія армія системи ППО дрон ISW

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