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Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Країни НАТО виробляють замало зброї у порівнянні з Росією та Китаєм – Рютте
Рютте: Ми маємо виробляти більше зброї
фото: LB.ua

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також зазначив, що США мають потужну оборонну промисловість, проте обсяги виробництва необхідно збільшити

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни-члени Альянсу виробляють недостатньо озброєнь у порівнянні з Росією та Китаєм. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Рютте наголосив на необхідності збільшення виробництва зброї.

«Ми маємо виробляти більше озброєнь. Те, що ми робимо зараз, недостатньо – ні в США, ні в Європі. Ми відстаємо від росіян і китайців», – підкреслив генсек НАТО.

Він також зазначив, що США мають потужну оборонну промисловість, проте обсяги виробництва необхідно збільшити.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо перемир'я. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Американський лідер вважає, що заява Путіна про перемир’я була неповною. Трамп зазначив, що вона виглядає багатообіцяючою, але все ще потребує уточнень. При цьому президент підтвердив свою готовність обговорити з Путіним пропозицію щодо припинення вогню.

Раніше ми писали, що у традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви російського диктатора Путіна щодо ймовірного перемирʼя. Про це повідомляє Главком із посиланням на Офіс президента.

Зеленський зауважив, що всі почули з Росії «дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова» Путіна у відповідь на ідею тиші на фронті. Голова держави впевнений: Путін фактично готує відмову станом на зараз. 

«Путін, звісно, боїться сказати прямо Президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну, хоче вбивати українців. І тому вони там, у Москві, обставляють ідею тиші такими передумовами, щоб узагалі нічого не вийшло або щоб не виходило якнайдовше. Путін часто так робить – не каже «ні» напряму, але робить так – так, що практично тільки все затягує та унеможливлює нормальні рішення. Ми вважаємо, що це все зараз – чергові російські маніпуляції», - наголосив гарант.

Теги: промисловість Марк Рютте НАТО США росія Китай зброя

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