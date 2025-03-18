Трамп з Путіним проведуть розмову в сумнозвісний для України день

Дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та триваючої війни між Росією та Україною

Розмова Дональда Трампа і Володимира Путіна відбудеться рівно в річницю підписання договору про «приєднання» Криму до Росії

Сьогодні, 18 березня, відбудеться телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Главком».

Ця подія привертає значну увагу, оскільки вона збігається з річницею підписання договору про «приєднання» Криму до Росії, яке сталося 18 березня 2014 року. Ця дата має символічне значення в контексті міжнародної політики та триваючої війни між Росією та Україною.

За словами представників адміністрації США, основною темою розмови стане обговорення можливого перемир’я між Росією та Україною.

«По суті, він буде вести переговори про те, наскільки велику винагороду отримає Росія за 11 років відкритої агресії проти України, починаючи з захоплення Криму у 2014 році й закінчуючи повномасштабною війною, яку Путін розпочав три роки тому», – зазначили у The New York Times.

Водночас, у Кремлі підтвердили, що розмова відбудеться, але утрималися від розкриття деталей. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков зазначив, що між Москвою та Вашингтоном є певне розуміння, але також існує низка невирішених питань.

Очікується, що розмова відбудеться з 15 до 17 години. Вона може стати ключовим моментом у спробах досягти перемир’я, але також може викликати нові дискусії щодо міжнародної політики та майбутнього України.

Як відомо, 18 березня 2014 року стало символічною датою в історії сучасного світу, коли Росія офіційно оголосила про анексію Криму. Цього дня в Кремлі було підписано договір про так зване «приєднання» Криму та Севастополя до складу Росії. Ця подія відбулася після нелегітимного «референдуму», проведеного 16 березня 2014 року, результати якого не були визнані ані Україною, ані міжнародною спільнотою.

Тоді міжнародна спільнота, включно з ООН, Європейським Союзом та США, засудила дії Росії, визнавши анексію незаконною. У відповідь на це було запроваджено економічні санкції проти Російської Федерації, які діють і досі.