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Росія планує створити військові табори для дівчат на окупованих територіях України – ЦНС

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Росія планує створити військові табори для дівчат на окупованих територіях України – ЦНС
Окупанти у таборах планують проводити активну ідеологічну обробку
фото: Армія inform

У таких таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині, а також керуванню дронами

На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації мають намір організувати окремі мілітарні табори для дівчат-підлітків. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає «Главком».

За даними ЦНС, у таких таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині, а також керуванню дронами. Окрім військової підготовки, окупанти планують проводити активну ідеологічну обробку, зокрема просувати культ «величі Росії», поширювати антизахідну риторику та перекладати провину за війну на Україну.

У Центрі національного спротиву наголошують, що ці дії є черговим елементом системної мілітаризації української молоді на захоплених територіях і спрямовані на формування лояльного до окупантів покоління.

Теги: окупанти окуповані території

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