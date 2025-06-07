Росія планує створити військові табори для дівчат на окупованих територіях України – ЦНС

У таких таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині, а також керуванню дронами

На тимчасово окупованих територіях України російські окупаційні адміністрації мають намір організувати окремі мілітарні табори для дівчат-підлітків. Про це повідомив Центр національного спротиву, передає «Главком».

За даними ЦНС, у таких таборах підлітків навчатимуть тактичній медицині, а також керуванню дронами. Окрім військової підготовки, окупанти планують проводити активну ідеологічну обробку, зокрема просувати культ «величі Росії», поширювати антизахідну риторику та перекладати провину за війну на Україну.

У Центрі національного спротиву наголошують, що ці дії є черговим елементом системної мілітаризації української молоді на захоплених територіях і спрямовані на формування лояльного до окупантів покоління.