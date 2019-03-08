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    Суспільство

    Розенко: питання святкування 8 березня буде вирішене «еволюційним» шляхом

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    <p>В уряді вважають, що &laquo;суспільство саме визначиться, як бути далі&raquo; з 8 березням</p> - Розенко: питання святкування 8 березня буде вирішене «еволюційним» шляхом

    В уряді вважають, що «суспільство саме визначиться, як бути далі» з 8 березням

    «Питання щодо скасування і перенесення свят – це точно не те, на чому ми маємо ламати списи і довго дискутувати», - заявив Розенко

    Питання щодо скасування або перенесення Міжнародного жіночого дня 8 березня буде вирішене «еволюційним» шляхом.

    Про це сказав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

    «Я думаю, що питання щодо скасування і перенесення свят – це точно не те, на чому ми маємо ламати списи і довго дискутувати. Ставлення людей до подібних дат саме по собі змінюється з розвитком країни. Це абсолютно еволюційний процес. Ми повинні дати можливість спокійно рухатися цьому процесу, і суспільство саме визначиться, як бути далі», - сказав він.

    Коментуючи ініціативу Українського інституту національної пам’яті про запровадження альтернативних дат для святкування, таких як День матері (друга неділя травня) або День сім'ї (середина вересня), Розенко зауважив, що це є предметом суспільної дискусії: «Рано чи пізно, я думаю, ми до цього дійдемо».

    До слова, у Кропивницькому чоловік вкрав люки, щоб купити подарунок на 8 березня.

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