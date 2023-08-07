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Садівник із Тернопільщини похвалився унікальною ягодою зі свого городу (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Садівник із Тернопільщини похвалився унікальною ягодою зі свого городу (фото)
Фермер каже що ягодою з Тибету можна гарно прикрашати торти та інші солодощі
фото з відкритих джерел

Фермер уже три роки вирощує тибетську малину сорту «мяо-мяо»

Цьогорічне літо розбиває райдужні надії українських ягідників, які ті плекали з ранньої весни. Попри щедрий урожай малини ціни на нього надто низькі. У приймальних пунктах на Заході  України пплатять по  22 грн за кілограм, і це у кращому випадку.  Втім, садівник Степан Вивірка з Тернопільщини не засмучується. Він  отримує і притбуток, і естетичну насолоду від нового напівдекоративного сорту малини, який вирощує біля хати. Хоча призначена не стільки для промислового виробництва, як для для оформлення десертів та декорування. Про це пише видання «Високий Замок». 

Він розповідає, що на власному городі вирощує низькорослу рослину із колючими стеблами яка має назву тибетська малина «мяо-мяо». Три роки тому господарі придбали її через Інтернет. Плодоноситиме вона аж до початку зими, до заморозків.

Фото Степана Вивірки
Фото Степана Вивірки

Степан Вивірка пояснює, якщо параметри звичайної, ремонтантної ягоди-малини – 1,5 см на 2 см, то тибетської – вигідно відрізняються. Такі собі невеличкі полуницеподібні м’ячики діаметром 4 см з дрібненькими зернами. Смакові якості дещо поступаються традиційній лісовій чи промисловій малині, зате зовнішнім виглядом «мяу-мяу» перевершує конкуренток. Кондитери із задоволенням прикрашають нею торти.

Тибетську малину використовують і для ландшафтного дизайну. Наступного року фермер Степан планує «збудувати» з неї декоративну огорожу біля дороги.

Нагадаємо,  у червні стартував сезон лохини,  Утім, вартість цієї ягоди була чи не найбільшою за п'ять останніх років.

Зазначимо, що на ринках України лохина мала значно вищу ціну, ніж у попередню п’ятирічку. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, лохина продається по 400-420 грн/кг. У 2019 році першу лохину на ринку зафіксували 27 червня за ціною 340 грн/кг. У 2021 році – 29 червня – по 317 грн/кг. У 2018-му – 22 червня – по 220 грн/кг.

Згідно з даними сервісу gotoshop станом на 23 червня у «ЕКО Маркеті» та «Ашані» 125 грам ягоди пропонують по 90,40 грн, у «Варусі» – 69,90 грн за 125 грамів, «Сільпо» – 99 грн за 125 грамів, в «Новусі» – 119 грн за 125 грамів.

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Теги: дороги інтернет урожай фермер Сільпо малина

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