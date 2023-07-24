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У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Голосіївському районі столиці утворився провал на проїжджій частині
фото ілюстративне

Провал утворився на розвороті громадського транспорту

У Києві на проспекті Науки 55 стався провал на проїжджій частині біля мереж «Київводоканалу», утім рух транспорту не перекриватимуть. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Провал утворився на розвороті громадського транспорту. Каналізаційна мережа проходить в 10 метрах від провалу. Фахівці додатково обстежать місце аварії», – ідеться у повідомленні.

За інформацією «Київводоканалу», розташована поруч водопровідна мережа діаметром 400 мм, яка проходить під тротуаром, та водопровідні колодязі в технічно справному стані.

«Рух транспорту не перекривався, адже є можливість об’їхати аварійну ділянку. Продовжують курсувати тролейбуси №1 та №11», - зауважили в КМДА.

Раніше повідомлялося, що автовласникам знову доведеться платити за паркування в Києві. Оплата повертається з 24 липня, але тільки на муніципальних парковках. Парковка в Києві буде платною в будні з 8:00 до 22:00. У суботу та неділю машину можна залишати безкоштовною цілодобово.

Теги: Київ дороги парковка

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