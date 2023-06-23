Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди

Ірина Озтурк
glavcom.ua
В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
В Україні розпочався сезон лохини
фото: ілюстративне

Ціна лохини на ринках стартує від 400-420 грн/кг

Виробники стверджують, що в Україні розпочинається сезон збору і продажу лохини. Утім, вартість цієї ягоди буде чи не найбільшою за п'ять останніх років. 

Зазначимо, що на ринках України лохина має значно вищу ціну, ніж у попередню п’ятирічку. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, лохина продається по 400-420 грн/кг. У 2019 році першу лохину на ринку зафіксували 27 червня за ціною 340 грн/кг. У 2021 році – 29 червня – по 317 грн/кг. У 2018-му – 22 червня – по 220 грн/кг.

Згідно з даними сервісу gotoshop станом на 23 червня у «ЕКО Маркеті» та «Ашані» 125 грам ягоди пропонують по 90,40 грн, у «Варусі» – 69,90 грн за 125 грамів, «Сільпо» – 99 грн за 125 грамів, в «Новусі» – 119 грн за 125 грамів.

Як пише ресурс EastFruit в українській компанії «Блу Беррі» засвідчують, що розпочався сезон збирання свіжої лохини на ягідній плантації у Закарпатті. 

Незважаючи на весняні заморозки, які вплинули на врожай багатьох виробників ягід України, команда «Блу Беррі» розповідає, що вживала заходів щодо протидії весняним заморозкам на ягідній плантації лохини в Закарпатті та змогла зібрати добрий урожай.

Як раніше повідомляла CEO компанії Наталія Пукшин, ягідним бізнесом команда почала займатися у 2013 році. Переглянули досвід компаній в Америці та Польщі, і після цього команда вирішила реалізувати перспективний проект в Україні в ягідному секторі, працюючи саме з лохини. Це корисна, смачна, цінна ягода. Вибрали Закарпаття, де кліматичні умови найсприятливіші для вирощування лохини. У цьому регіоні протягом календарного року спостерігається в середньому 165 теплих сонячних днів.

Нагадаємо, незначного зниження цін на популярні серед українців фрукти слід очікувати не раніше кінця цього місяця.  Зараз на гуртових базах вартість абрикосів становить від 80-120 грн/кг. На ринках та ярмарках – від 100 грн/кг. Коли з'являться значні обсяги вітчизняної продукції, ціна може просісти на 15-20%, але це буде не раніше кінця червня − початку липня.

Читайте також: Експерти назвали орієнтовну ціну на черешню та полуницю влітку

 

Теги: Закарпаття урожай фрукти ягода зниження цін

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всесвітній день публічного в'язання
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 червня, 01:39
Ароматні ласощі варто зберігати у прохолодному місці
Полуничне варення. Клопотенко подарував українцям смачний рецепт з ягодами та шоколадом
13 червня, 12:30
20 червня – Міжнародний день поінформованості про ністагм
20 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 червня, 00:02
День літнього сонцестояння – це найдовший день в році
21 червня – День літнього сонцестояння: прикмети і заборони
21 червня, 00:01
За кілька годин до підживлення варто ретельно зволожити ґрунт під кабачками
Експерт розповів, як правильно удобрювати кабачки під час цвітіння
18 червня, 10:27
Важливо, щоб компот був прозорим, а не каламутним
Клопотенко поділився смачним рецептом компоту з полуниці
21 червня, 14:34
Релігійник письмово звернувся до голови Солотвинської селищної ради Тячівського району, попросив дати йому громадські роботи замість того, щоб іти воювати
Священник Свідків Єгови відмовився воювати. Суд виніс несподіване рішення
26 травня, 16:38
Наприкінці березня зґвалтована 14-річна дівчинка із Закарпаття вперше розповіла журналістам, як їй живеться поруч із кривдниками
Групове зґвалтування на Закарпатті: прокуратура б'є на сполох
29 травня, 14:18
Кава в Україні може подорожчати
Улюблений ранковий напій стане дорожче: Гетманцев озвучив причину
15 червня, 17:03

Бізнес

В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
Провідний український банк відмовився від російської мови
Провідний український банк відмовився від російської мови
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ДТЕК приєднався до ініціативи ООН для відновлення та трансформації енергетичної галузі України
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
ЗМІ: Власники скандального онлайн-казино Pin-Up заробляють на комісії за платежі у «Дії»
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
Підприємець, який має бізнес у Криму, контролює родовище самоцвітів на Житомирщині
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури
ДТЕК залучив аудитора KPMG задля збільшення донорської допомоги на відновлення енергоінфраструктури

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Уламки батискафа «Титан» знайшли поблизу «Титаніка»: члени екіпажу вважаються загиблими
48K
Підрив Каховської ГЕС. Академік Ландау оприлюднив план порятунку Півдня України
35K
Путін викрадає Угорщину з Європи. Що далі?
29K
«Товста смердючка». Мер Дніпра та керівник лікарні полаялися в соцмережі
9519
У Хмельницькому прогриміли вибухи
9233
На чиєму боці Ватикан?
Велике інтерв’ю з предстоятелем УГКЦ Святославом

Новини

Противник намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Знайдено уламки батискафа «Титан», ракетна атака ворога: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Місцями будуть дощі та грози: прогноз погоди на 23 червня
Сьогодні, 06:22
Аналітики ISW прогнозують посилення ударів ЗСУ по маршрутах логістики росіян на півдні
Сьогодні, 05:02
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 03:45
23 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:31

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту