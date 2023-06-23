В Україні розпочався сезон найдорожчої ягоди
Ціна лохини на ринках стартує від 400-420 грн/кг
Виробники стверджують, що в Україні розпочинається сезон збору і продажу лохини. Утім, вартість цієї ягоди буде чи не найбільшою за п'ять останніх років.
Зазначимо, що на ринках України лохина має значно вищу ціну, ніж у попередню п’ятирічку. Так, на найбільшому гуртовому ринку заходу України – «Шувар», що у Львові, лохина продається по 400-420 грн/кг. У 2019 році першу лохину на ринку зафіксували 27 червня за ціною 340 грн/кг. У 2021 році – 29 червня – по 317 грн/кг. У 2018-му – 22 червня – по 220 грн/кг.
Згідно з даними сервісу gotoshop станом на 23 червня у «ЕКО Маркеті» та «Ашані» 125 грам ягоди пропонують по 90,40 грн, у «Варусі» – 69,90 грн за 125 грамів, «Сільпо» – 99 грн за 125 грамів, в «Новусі» – 119 грн за 125 грамів.
Як пише ресурс EastFruit в українській компанії «Блу Беррі» засвідчують, що розпочався сезон збирання свіжої лохини на ягідній плантації у Закарпатті.
Незважаючи на весняні заморозки, які вплинули на врожай багатьох виробників ягід України, команда «Блу Беррі» розповідає, що вживала заходів щодо протидії весняним заморозкам на ягідній плантації лохини в Закарпатті та змогла зібрати добрий урожай.
Як раніше повідомляла CEO компанії Наталія Пукшин, ягідним бізнесом команда почала займатися у 2013 році. Переглянули досвід компаній в Америці та Польщі, і після цього команда вирішила реалізувати перспективний проект в Україні в ягідному секторі, працюючи саме з лохини. Це корисна, смачна, цінна ягода. Вибрали Закарпаття, де кліматичні умови найсприятливіші для вирощування лохини. У цьому регіоні протягом календарного року спостерігається в середньому 165 теплих сонячних днів.
Нагадаємо, незначного зниження цін на популярні серед українців фрукти слід очікувати не раніше кінця цього місяця. Зараз на гуртових базах вартість абрикосів становить від 80-120 грн/кг. На ринках та ярмарках – від 100 грн/кг. Коли з'являться значні обсяги вітчизняної продукції, ціна може просісти на 15-20%, але це буде не раніше кінця червня − початку липня.
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