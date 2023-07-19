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Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото)
фото: Сергій Шайхет/Телеграм

Поліція та ДСНС області працюють на місці події

Сьогодні, 19 липня, російські загарбники обстріляли Очаків у Миколаївській області.  Унаслідок ворожої атаки є поранені. Про це повідомив начальника поліції Миколаївської області Сергій Шайхет.

Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото) фото 1

Зазначається, що цього разу постраждала житлова пʼятиповерхівка в центрі міста.

Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото) фото 2

«Черговий терор міста Очаків Миколаївської області. Є поранені, але загрози їхньому життю немає. Поліція та ДСНС області працюють на місці події», – наголосив Шайхет.

Росія вдарила по п’ятиповерхівці в Очакові, є постраждалі (фото) фото 3

Раніше повідомлялося, що ворог п’ять разів завдавав артилерійських ударів по береговій смузі та території м. Очаків. Внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та лінію мережі інтернет. Відбулося займання сухої трави на відкритій території, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

Триває 511-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби російські окупанти завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 16 крилатих ракет морського базування «Калібр», вісім крилатих ракет Х-22, шість крилатих ракет «Онікс», одну керовану авіаційну ракету Х-59 та 32 ударних БпЛА типу Shahed. 

Теги: окупанти Миколаїв інтернет поліція ворог

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