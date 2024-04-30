Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото)
До кінця травня має бути відкрито кілька десятків рекрутингових центрів до армії
фото: glavcom.ua

Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів

Сьогодні, 30 квітня, у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. Про це повідомляє «Главком».

У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото) фото 1

Як зазначила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів.  «До кінця весни плануємо відкрити декілька десятків таких центрів, де людина може обрати собі військову спеціальність», – зазначила Калмикова.

Також керівник рекрутового центру ТРО  Петро Авраміч зазначив, що поява такого центру допомагає людині підібрати  оптимальну спеціальність. «Рекрутинг дозволяє оптимально обрати для людини і військову спеціальність і підрозділ. Вакантних посад багато. В основному це бойові спеціальності - інженерні, зв'язку, напрямок керування безпілотних комплексів», – зазначив Авраміч.

Також керівник рекрутового центру ТРО Петро Авраміч наголошує, що поява центру допомагає військовому підібрати оптимальну спеціальність
Також керівник рекрутового центру ТРО Петро Авраміч наголошує, що поява центру допомагає військовому підібрати оптимальну спеціальність

Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів. За кілька місяців планується збільшення їхньої кількість до 30.

4 фото
На весь екран

Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.

Теги: армія військові навчання військова допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани
Кубинські найманці, які воюють за Росію, вбили свого командира – партизани
28 квiтня, 03:48
Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер
Німецький депутат вважає, що ухвалена США допомога Україні може стати останньою
21 квiтня, 23:06
Patriot та PzH 2000, які нам Нідерланди передавали у травні 2023 року
«Великий наступ» РФ на Сході. Аналіз ситуації
18 квiтня, 13:59
Загалом Данія оголосила про військову підтримку України на загальну суму майже €5,9 млрд на 2022-2028 роки
Данія оголосила військову допомогу на €295 млн: що отримає Україна
17 квiтня, 08:35
Спікер Палати представників презентував чотири плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю і Тайваню
Спікер Палати представників презентував чотири плани щодо допомоги США для України, Ізраїлю і Тайваню
16 квiтня, 03:36
Волкер наголосив, що Вашингтон хоче домогтися схвалення допомоги Україні, а потім займатися президентськими виборами
Колишній спецпредставник Держдепу повідомив, коли США ухвалять рішення про допомогу Україні
9 квiтня, 12:25
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
Затримка допомоги від США: Канада заявила про підтримку Україні
7 квiтня, 04:10
Аналітик: ворог завдає удари будь-якими типами ракет, особливо по прикордонних районах, бо вважає, що у нас дефіцит систем ППО і ракет до них
Путін повірив у «шанс прорвати фронт». Воєнний експерт пояснив, чому росіяни безперервно атакують
6 квiтня, 17:04
Від початку повномасштабного вторгнення вже зафіксовано 1412 випадків застосування хімічної зброї
Хімічні атаки частішають: ЗСУ повідомили деталі використання Росією хімзброї
5 квiтня, 19:30

Новини

У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото)
У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото)
Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова
Затримано хакерів, які створили фейкові акаунти Малюка і Буданова
Розпочато демонтаж скульптур під колишньою Аркою дружби народів (фото)
Розпочато демонтаж скульптур під колишньою Аркою дружби народів (фото)
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)
У Києві зловмисники вигадали схему із голубником, щоб побудувати ЖК
У Києві зловмисники вигадали схему із голубником, щоб побудувати ЖК
На території НАУ в Києві скасовано будівництво 14 житлових комплексів
На території НАУ в Києві скасовано будівництво 14 житлових комплексів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
174K
Розвернулася і пішла. Депутатка Безугла поставила генсека НАТО у незручне становище
62K
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
55K
Роми здали новітній російський безпілотник на металолом
14K
Удар по Одесі: загинув проректор Міжнародного гуманітарного університету
14K
Економіст назвав показник, який свідчить про ефективність ударів по російських НПЗ
9018
У Києві будівельники розкрили аварійний тунель між станціями «Деміївська» і «Лібідська» (фото)

Новини

Блокування офіційних чат-ботів в Telegram, мітинг у Тбілісі: головне за ніч
Вчора, 06:34
Невелика хмарність, переважно до 22° тепла: прогноз погоди на 29 квітня
Вчора, 05:20
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20
«Скасування прайс-кепів та вирішення проблеми боргів». Нардеп пояснила, що треба зробити для відновлення енергосистеми
28 квiтня, 12:21
Вибух у Миколаєві та атака дронів на Брянську область РФ: головне за ніч
28 квiтня, 06:13
Мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 28 квітня
28 квiтня, 05:27

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua