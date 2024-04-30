У Києві відкрився рекрутинговий центр до армії (фото)

До кінця травня має бути відкрито кілька десятків рекрутингових центрів до армії

Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів

Сьогодні, 30 квітня, у Києві запрацював Центр рекрутингу до української армії. Про це повідомляє «Главком».

Як зазначила заступниця міністра оборони Наталя Калмикова до кінця травня має бути відкрито кілька десятків подібних центрів. «До кінця весни плануємо відкрити декілька десятків таких центрів, де людина може обрати собі військову спеціальність», – зазначила Калмикова.

Також керівник рекрутового центру ТРО Петро Авраміч зазначив, що поява такого центру допомагає людині підібрати оптимальну спеціальність. «Рекрутинг дозволяє оптимально обрати для людини і військову спеціальність і підрозділ. Вакантних посад багато. В основному це бойові спеціальності - інженерні, зв'язку, напрямок керування безпілотних комплексів», – зазначив Авраміч.

Також керівник рекрутового центру ТРО Петро Авраміч наголошує, що поява центру допомагає військовому підібрати оптимальну спеціальність

Усього в Україні наразі діє 18 рекрутингових центрів. За кілька місяців планується збільшення їхньої кількість до 30.

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Раніше повідомлялося, що у Львові відкрився центр рекрутингу до Сил безпеки та оборони України. Пілотний проєкт рекрутингу до української армії втілюється за співпраці Міністерства оборони України та Львівської міської ради і покликаний побудувати прозору, а також ефективну модель залучення до українського війська.

Нагадаємо, в Україні розпочали проєкт рекрутингу до Збройних сил. Кожен охочий зможе обрати певний підрозділ і почати служити на конкретній посаді.