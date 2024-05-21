Work.ua створив розділ з вакансіями, де є бронювання працівників

Work.ua: «Можливість бронювати працівників може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи»

Сайт із пошуку роботи в Україні Work.ua створив окремий розділ для вакансій із бронюванням працівників. Про це компанія оголосила на своєму сайті 20 травня.

Ідея полягає у тому, щоб спростити пошук робітників для компаній, які є критично важливими для функціонування економіки.

«Можливість бронювати працівників може бути додатковою перевагою для кандидатів під час пошуку роботи. Саме тому ми зробили доступною опцію вказувати у вакансії, що компанія бронює працівників на конкретній посаді. Це допоможе роботодавцям знаходили потрібних людей в команди, їхнім підприємствам працювати й підтримувати економіку країни, а шукачам – відразу бачити такі пропозиції», – йдеться на сайті.

На Work.ua усі вакансії з бронюванням з’являються в розділі пошуку вакансій «З бронюванням працівників» фото: скріншот

Додається, що усі вакансії з бронюванням з’являються у розділі пошуку «З бронюванням працівників». Наразі на сайті розміщено понад 800 таких вакансій. Крім того, на картці вакансії виводиться спеціальна позначка, що посада передбачає бронювання, і зелений бейдж.

Нагадаємо, через мобілізацію та виїзд за кордон Україна втратила, за деякими даними, близько третини працездатних осіб. До прикладу, за рік у країні поменшало на пів сотні самих лише логопедів.

Також все більше українських підприємств стикається зі складнощами в пошуку як кваліфікованого, так і некваліфікованого персоналу, а кількість тих, хто шукає роботу, згідно з кількістю резюме на сайтах пошуку роботи, надалі скорочується, про це йдеться у Макроекономічному огляді Нацбанку.