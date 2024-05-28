Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Міноборони повідомило, чи будуть повістки у «Резерв+»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Міноборони повідомило, чи будуть повістки у «Резерв+»
Військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту
фото ілюстративне

Свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили вже близько 1,1 млн військовозобов'язаних

Міністерство оборони України поки не розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним повістки за допомогою застосунку «Резерв+».  Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Поки робота над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», – зазначила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що станом на зараз свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 млн військовозобов'язаних.

Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф. Кабінет Міністрів затвердив новий порядок вручення повісток. Тепер, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою.

Раніше Міноборони повідомляло, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Читайте також: «Резерв+» не встановлюється за кордоном: користувачі скаржаться на некоректну роботу застосунку 
Теги: повістка військовозобов'язаний ТЦК Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси викрито на багатомільйонній схемі
Суд взяв під варту посадовця Одеського ТЦК, який заробив $1 млн на ухилянтах
Сьогодні, 14:23
Засуджені на судовому засіданні підтвердили бажання проходити військову службу за контрактом
У Миколаєві суд дозволив мобілізуватись двом засудженим
Сьогодні, 04:11
Поліція під час виконання повноважень уповноважена застосовувати заходи примусу
Що очікує на військовозобов'язаних, оголошених у розшук: у поліції відповіли
24 травня, 10:04
Валерій Залужний та журналістка інформаційного порталу Центру «Миротворець» Катерина Яресько
Залужний готується до нової роботи: перші кроки
23 травня, 14:26
Для виправлення помилки можна надіслати запит до технічної підтримки або відвідати ТЦК
«Резерв+» показує статус розшуку: Міноборони пояснило, що робити
20 травня, 20:04
Андрій Білоусов стане новим міністром оборони РФ
Заміна Шойгу, ворог захопив три села на Харківщині: головне за ніч
13 травня, 06:30
Оновлені дані військовозобов'язаних через електронний кабінет потрапляють у єдиний державний реєстр
Генштаб пояснив, як працівники ТЦК перевірятимуть дані чоловіків на вулиці
4 травня, 12:38
Феміда взяла до уваги донат на суму 26,8 тис. грн, який обвинувачений добровільно перерахував до ЗСУ
Військовозобов’язаний відмовився від повістки, бо злякався «страшилок» про ТЦК. Суд ухвалив вирок
2 травня, 19:07
Більша частина чоловіків у чергах – це ті, хто має підстави для відстрочки або бронювання
Біля столичних ТЦК утворилися кілометрові черги (фото)
2 травня, 12:36

Суспільство

Міноборони повідомило, чи будуть повістки у «Резерв+»
Міноборони повідомило, чи будуть повістки у «Резерв+»
Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду
Справу проти Оксани Марченко щодо фінансування Росгвардії та МВС Росії передано до суду
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка
Чи варто забирати телефони у затриманих військовозобов'язаних? У соцмережі вирує суперечка
Помер засновник і голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
Помер засновник і голова агентства «Інтерфакс-Україна» Олександр Мартиненко
Чому важливо утримати Вовчанськ? Пояснення ексзаступника начальника Генштабу
Чому важливо утримати Вовчанськ? Пояснення ексзаступника начальника Генштабу
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Оборона Харківщини. Командир 92-ої бригади назвав категорію найбільш вмотивованих воїнів
15K
Путін націлився на Глобальний саміт миру
4541
Мирний саміт у Швейцарії. Чому він так бентежить Росію та Китай?
4260
Битва за Харківщину: що сталося і до чого готуватися у червні? Детальний аналіз
3932
Заборона онлайн-бронювання ліків: Мінохорони здоров'я назвало основну мету
2954
Портников поставив на місце російську журналістку в «імперському батлі»: соцмережі в захваті

Новини

Законопроєкт про позбавлення прав власності підсанкційних осіб. EBA звернулась до парламенту
Вчора, 16:05
Росіяни окупували село на Донеччині, вибори президента в Литві: головне за ніч
Вчора, 06:35
Як не зірвати підготовку до зими? Центр Разумкова дав ключову рекомендацію
26 травня, 15:39
Атака на Україну, окупанти влучили в житловий будинок на Вінниччині: головне за ніч
26 травня, 06:40
Економічне бронювання не спрацювало у жодній країні світу – Стефанчук
25 травня, 15:22
Збудована під час війни Тилігульська ВЕС перемогла в міжнародному конкурсі
25 травня, 14:44

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua