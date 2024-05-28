Міноборони повідомило, чи будуть повістки у «Резерв+»

Військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту

Свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили вже близько 1,1 млн військовозобов'язаних

Міністерство оборони України поки не розглядає можливість розсилати військовозобов'язаним повістки за допомогою застосунку «Резерв+». Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерини Чорногоренко в ефірі телемарафону.

«Поки робота над таким функціоналом не ведеться, тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок «Резерв+» не розсилаються. І поки що не плануються», – зазначила Чорногоренко.

Вона також зазначила, що станом на зараз свої військово-облікові дані за допомогою застосунку «Резерв+» оновили близько 1,1 млн військовозобов'язаних.



Нагадаємо, 18 травня набув чинності закон про мобілізацію. Згідно з його нормами, військовозобов'язані українці мають оновити свої дані протягом 60 днів. В іншому випадку їм загрожує штраф. Кабінет Міністрів затвердив новий порядок вручення повісток. Тепер, якщо військовозобов'язаний не перебуває за адресою, зазначеною у ТЦК, і фізично не отримав повістку, вона все одно буде вважатися врученою.

Раніше Міноборони повідомляло, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.