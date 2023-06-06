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Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Польща передала Україні 17 карет швидкої допомоги
Польща вкотре допомогла декільком регіонам України
фото: Agencja Gazeta

З Вроцлава до України відправили карети швидкої допомоги та вантажівку з гуманітарною допомогою. Вони прямують до Дніпропетровської та Кіровоградської областей

Сімнадцять карет швидкої допомоги та вантажівка з гуманітарною допомогою вирушили цього тижня із Вроцлава до Дніпропетровської та Кіровоградської областей України. Відвантаження спецтехніки організувало Нижньосілезьке воєводське самоврядування у Польщі. Про це пише польське видання wroclaw.tvp.pl. 

Очільник Нижньосілезького воєводства Цезарій Пржибильський наголосив, що місцева влада допомагає громадянам України від початку російської агресії. «Ми регулярно відправляємо транспорт з гуманітарною допомогою. Також тут, у нашому регіоні, ми підтримуємо громадян України, які проживають у Нижній Сілезії, наприклад, завдяки соціальній та професійній активізації», – сказав Пржибильський. Цікаво, що цього року 1% бюджету Нижньосілезького воєводства буде спрямовано саме на гуманітарну допомогу Україні.

Генконсул України у Вроцлаві Юрій Токар наголосив, що це велика підтримка. «Минулого місяця Україну бомбили найсильніше з початку війни. Безпілотники та ракети вражають цивільну інфраструктуру, гинуть мирні жителі та діти. Тому така медична допомога вкрай необхідна», – сказав Токар. 

Посольство Польщі в Україні передало Збройним силам України 26 із 40 автомобілів швидкої допомоги від польського уряду, повідомили на сторінці посольства. «На прохання українського президента Володимира Зеленського польський уряд Матеуша Моравецького передав 40 автомобілів швидкої допомоги з обладнанням для підтримки українських підрозділів під час контрнаступу. 22 травня ми передали Збройним силам України перші 26 машин швидкої допомоги», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, відтік біженців з України сприяє погіршенню проблем торговельної галузі Польщі – зменшує показник роздрібних продажів. Статистика каже, що найбільше впали продажі електроніки та побутової техніки (-14,7%), пального (-14,5%), преси та книг (-15,6%). Індикатор торгівлі харчами й напоями знизився на 8%. Зростає незначно лише обсяг торгівлі одягом та взуттям (+0,6%). 

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Теги: Польща місцева влада статистика самоврядування транспорт влада Україна гуманітарна допомога лікарня

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