У Бердянську вдруге за день пролунали вибухи: ЗСУ вдарили по позиціях росіян

У Бердянську гучно вдруге за день

Дуже багато окупантів стали 200-ми, розповіли у міській адміністрації

У Бердянську вдруге за день пролунали вибухи, над окупаційним виконкомом здіймається дим. Про це повідомляють місцевий телеграм-канал «Бердянськ сьогодні» та Бердянська міська військова адміністрація.

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«Про останню бавовну. Так, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато окупантів стали 200-ми», – розповіли у міській адміністрації.

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«Знов прильот у Бердянську! Попередньо у Бердянську прильот знову на територію заводу Азовкабель», – повідомляють місцеві пабліки.

Нагадаємо, у суботу, 27 травня, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області прогриміли вибухи. За інформацією бердянців, скоріш за все влучання було по території бази відпочинку «Хімік», де останнім часом розміщувалось дуже багато окупантів.

Також 25 травня в окупованому Бердянську прогримів потужний вибух.