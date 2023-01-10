Влада Франківська придумала, як підняти народжуваність

За народження дитини виплачуватимуть до 50 тис. грн

Щоб франківців більшало, міська рада вирішила заохочувати сім‘ї грошима. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

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«Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 тис. грн, а якщо тато або мама дитинки військові – то 50 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському перинатальному центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

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«На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу», – додав мер.

Раніше Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Києва опублікувало список імен, які вже кілька років поспіль зберігають першість у рейтингу найпопулярніших серед тих, які обирають батьки для новонароджених малюків.

На початку війни були популярними імена Джевелін і Джавеліна.