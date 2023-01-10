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Влада Франківська придумала, як підняти народжуваність

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Влада Франківська придумала, як підняти народжуваність
фото ілюстративне

За народження дитини виплачуватимуть до 50 тис. грн

Щоб франківців більшало, міська рада вирішила заохочувати сім‘ї грошима. Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

«Якщо ви з нашої громади і народили малюка у 2023 році у міському пологовому, то зможете отримати з міського бюджету разову допомогу 20 тис. грн, а якщо тато або мама дитинки військові – то 50 тис. грн», – йдеться в повідомленні.

Діти, які народилися з 1 січня 2023 року в Міському перинатальному центрі вже зможуть отримати виплати, коли програма запрацює.

«На жаль, статистика невтішна і народжуваність за останній час знизилась. Тому стараємось, щоб козацькому роду не було переводу», – додав мер.

Раніше Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції Києва опублікувало список імен, які вже кілька років поспіль зберігають першість у рейтингу найпопулярніших серед тих, які обирають батьки  для новонароджених малюків. 

На початку війни були популярними імена Джевелін і Джавеліна.

Теги: діти статистика Івано-Франківськ Руслан Марцінків

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