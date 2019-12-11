  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Суспільство

    Сайт «Миротворець» повністю відновив роботу

    • Розсилка
    У вівторок ввечері інформаційний портал центру &laquo;Миротворець&raquo;&nbsp;оголосив про повну зупинку серверів - Сайт «Миротворець» повністю відновив роботу
    У вівторок ввечері інформаційний портал центру «Миротворець» оголосив про повну зупинку серверів

    Всі вузли та механізми системи сайту вже працюють в штатному режимі

    Сайт «Миротворець», який збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою самого центру, «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України», повністю відновив роботу.

    «Переобладнали, перезавантажити. Всі вузли та механізми системи працюють в штатному режимі. Всім успішного польоту», - повідомили в Twitter-акаунті сайту.

    У вівторок ввечері інформаційний портал центру «Миротворець» оголосив про повну зупинку серверів.

    Як зазначили у «Миротворці», доступ до відомостей про об’єкти дослідження у розділі «Чистилище» був тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі.

    Станом на жовтень 2019 року у базі даних «Миротворця», заснованій у 2014 році, було близько 192 тисяч осіб.

    Як повідомлялося, 27 вересня український артист Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі.

    інтернет технології
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ