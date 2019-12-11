Сайт «Миротворець» повністю відновив роботу



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У вівторок ввечері інформаційний портал центру «Миротворець» оголосив про повну зупинку серверів

Всі вузли та механізми системи сайту вже працюють в штатному режимі

Сайт «Миротворець», який збирає і публікує інформацію про людей і організацій, дії яких, за оцінкою самого центру, «мають явні ознаки злочинів та правопорушень, і спрямовані на підрив Державного суверенітету та територіальної цілісності України», повністю відновив роботу.

«Переобладнали, перезавантажити. Всі вузли та механізми системи працюють в штатному режимі. Всім успішного польоту», - повідомили в Twitter-акаунті сайту.

У вівторок ввечері інформаційний портал центру «Миротворець» оголосив про повну зупинку серверів.

Як зазначили у «Миротворці», доступ до відомостей про об’єкти дослідження у розділі «Чистилище» був тимчасово забезпечений лише для окремих категорій користувачів на визначеному закритому ресурсі.

Станом на жовтень 2019 року у базі даних «Миротворця», заснованій у 2014 році, було близько 192 тисяч осіб.

Як повідомлялося, 27 вересня український артист Винник потрапив до бази «Миротворця» через участь у російському флешмобі.