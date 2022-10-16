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Ще одна категорія українців може отримати відстрочку від призову

Дар'я Самборська
glavcom.ua
Ще одна категорія українців може отримати відстрочку від призову
Питання збереження чоловіків на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної та позашкільної освіти сьогодні є актуальним
фото з відкритих джерел

Нардепи пропонують поширити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, які були запроваджені через повномасштабне вторгнення Росії. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років, але існують винятки. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №8117 «Про внесення змін до статті 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації педагогічним працівникам, які працюють в закладах дошкільної та позашкільної освіти».

Відповідно до документа, пропонується поширити право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації на педагогів закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Автори документа пояснили, що відповідно до чинної редакції ст. 23 закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають педагогічні працівники, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Водночас чинною редакцією закону не охоплюються педагогічні працівники закладів дошкільної та позашкільної освіти.

«Також відповідно до статистичних досліджень, серед педагогічних працівників закладів освіти переважають жінки (близько 90%), чоловіки на цих посадах перебувають у меншості», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що питання збереження чоловіків на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної та позашкільної освіти сьогодні є актуальним, адже за існуючого нерівного балансу двох статей серед працівників освіти і так важко забезпечити гармонійний розвиток дітей.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков повідомив, чи буде в Україні додаткова мобілізація.

Теги: мобілізація

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