Резніков розповів, чи буде в Україні додаткова мобілізація

Зараз у Великій Британії навчаються до 30 тис. українських військових

Рішення про додаткову мобілізацію в Україні ухвалюватиме Генштаб

Україна вже робить певні кроки для формування та підготовки резервів. Проте рішення про додаткову мобілізацію в Україні ухвалюватиме Генштаб. Про це міністр оборони України Олексій Резніков сказав в інтерв'ю «Інтерфакс-Україна».

«У нас є Генштаб. Планування операцій та проведення на місцях – це командувачі за напрямами. Глобальний розвиток подій – це Валерій Залужний та весь Генштаб. Там сидять серйозні мужики, які прораховують на декілька ходів уперед, як ми реагуватимемо на ту чи іншу ситуацію на фронті. Зокрема, ми отримуємо дані розвідки. Є визначені кроки, зокрема, пов'язані з формуванням резервів, їхньою підготовкою», – розповів Резніков.

Міністр додав, що вже зараз у Великій Британії навчаються до 30 тис. українських військових. У подальшому країни-партнери прийматимуть на навчання інших воїнів ЗСУ, зокрема й піхоту.

Нагадаємо, президент держави-агресорки Росії Володимир Путін вранці 21 вересня у зверненні до росіян оголосив про початок часткової мобілізації. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Росія планує мобілізувати до армії 300 тисяч резервістів.

Після цього російські чоловіки масово кинулися виїжджати із РФ, утворивши величезні черги на кордонах. Водночас 27 вересня стало відомо, що оперативна група з призову почала видавати повістки військовозобов’язаним росіянам прямо на кордоні з Грузією.

Крім цього, білоруська опозиція заявила про наміри Лукашенка вступити у війну.