Що відбувається зараз у Харкові: ЗСУ відбили окупантів, горять російські танки. ОНОВЛЕНО

Під Харковом спалили чотири російські танки

Збройні сили України відбили напад російсько-окупаційних військ на в’їзді до міста Харків. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Вранці 24 лютого у передмісті Харкова на Окружній дорозі розпочалися бойові дії через обстріли окупантів, українська армія знищила російську військову техніку.

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Очевидці повідомили, що горіли танки Російської Федерації, яким завдали удар українські захисники. Крім того, бойовики вчинили артилерійські удари – у будинках вибито вікна та пошкоджено балкони.

Пошкоджену техніку окупантів показали на каналі Новини.LIVE Kharkiv.

«ЗСУ вдалося відбити окружну дорогу під Харковом. На цьому фото видно українські солдати та кинуті росіянами МТ-ЛБ і вантажівку з зенітною установкою», – повідомив кореспондент Новини.LIVE Khariv з місця зіткнення.

За інформацією Генштабу ЗСУ, під Харковом знищили чотири російські танки.

«Під Харковом йдуть бої в 4-5 км від межі міста з північного боку. Строковики Національної гвардії України, солдати, які не вивчали ведення загальновійськових боїв і є 18-річними хлопцями, підбили чотири танки Збройних сил РФ. Що взагалі подвиг за військовими мірками», – сказав помічник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Тим часом у місті «Харківводоканал» працює в штатному режимі, у приоритеті – безпека та людські життя.

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Мешканців Харкова просять не виходити на вулицю. Про це повідомив речник Харківської міськради Юрій Сидоренко, пише «Суспільне».

«У Харкові немає відключень, тиск води знижено, метро працює, мер просить людей не виходити на вулиці. Є руйнування у П'ятихатках на Курчатова, які намагаються усунути», – повідомив Сидоренко.

Як стало відомо з інформації ДСНС, 24 лютого в Чугуєві виникла пожежа в багатоквартирному будинку в результаті ворожого обстрілу. Загинула дитина.

«24 лютого о 08:23 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому п’ятиповерховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу», – говориться в повідомленні.

Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців. О 9:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.

В результаті військового бомбардування країною-агресором мирного українського міста Чугуїв, під час виконання своїх службових обов’язків загинула диспетчерка аварійно-диспетчерської служби «Харківгаз» Світлана Пікало. Про це повідомили у відомстві.

Три працівники газової компанії у стані середньої тяжкості доставлені у лікарню.

Біля об’єкта військово-повітряних сил «Дергачі», Харківська область, розпочався мінометний обстріл, повідомили в Нацполіції.

За інформацією Генштабу ЗСУ, на об'їзній дорозі міста Харків спалено чотири танки російських окупантів.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ України Антона Геращенка, по передмістю Харкова було завдано удару некерованими ракетами «Смерч».

У Харкові від ранку зупинені поїзди.

«З метою безпеки внесено зміни в рух поїздів:

№10 Київ–Маріуполь слідує зі зменшеною швидкістю на Волновасі, №11 Київ-Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель–Новоолексіївка слідують ст. Федорівка

№44 Івано–Франківськ–Київ зупинено за ст. Ірша

№112 Київ–Авдіївка зупинено за ст. Покровськ. Потяги до Харкова тимчасово зупинені», – повідомила «Укрзалізниця».

Уранці техніка РФ пройшла український кордон у Харківській, а також Чернігівській, Сумській, Луганській областях.

Нагадаємо, військові збили шостий літак окупантів. Російські танки палають під Харковом (фото, відео).

Також у Харкові та Дніпрі тимчасово закрили аеропорти

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