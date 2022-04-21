Що треба робити в Чистий четвер: прикмети, традиції та молитви

У цей день заведено очищати свої думки від негативу, а будинок від бруду та непотрібних речей

18 квітня розпочався Страсний тиждень і особливе місце у ньому посідає Чистий четвер, який випадає на 21 квітня. Православні віруючі знають, що в священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

Традиція свята

Православні знають, що в ніч з середи на четвер потрібно прокинутися до світанку і скупатися. Вода в цей час має цілющу силу – можна змити порчу, гріхи і хвороби.

Під час купання люди вимовляють змову:

Чистий Четвер Великдень славить, весь народ Православний Великдень славить, так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив, щоб справа моя мені прибуток приносила. Золото до Моїх рук липне, лине. Монети в гаманці позвякивають. Ключ. Замок. Язик. Амінь.

Після купання необхідно облитися холодною водою, а вмиватися краще з ємності, в яку ви попередньо покладіть срібну ложку або будь-яку прикрасу.

У цей день господині також:

проводять генеральне прибирання;

викидають всі непотрібні речі;

печуть великодні паски і фарбують яйця;

готують четвергову «чорну» сіль.

Останній пункт особливо важливий. Цей ритуал означає, що жінки розжарюють кухонну сіль на сковороді, перемішуючи, поки вона не потемніє. Цією сіллю потім заправляють всі святкові страви - на Чистий четвер вона стає життєдайною.

Що не можна робити

Якщо говорити про те, чого не можна робити на Чистий четвер, то поради досить прості: воду, яка залишиться після прибирання, потрібно виливати за межами будинку. Тоді у вас вийде позбутися накопиченого негативу.

Головні заборони цього дня:

Заборонено смітити у домі, бо будуть сварки.

Не можна лінуватися.

Не можна залишати брудний посуд, не стирані речі.

Воду після збирання в будинку слід вилити за межі будинку, щоб у будинку не залишилося негативної енергії.

Не можна позичати гроші.

Не можна вживати непісні страви.

Що треба робити в Чистий четвер - прикмети

Святкова дата оповита не тільки великою кількістю ритуалів, а й має свої народні повір'я:

не прибрати будинку в Чистий четвер і зустріти Великдень в брудному будинку – до низки невдач і бід;

перерахувати всі гроші – знайти достаток і благополуччя;

позичити що-небудь – позбутися удачі і щастя;

хороша погода в четвер – в найближчому майбутньому буде багато приємних подій.

Слов'яни вірять, що в цей день можна дізнатися у потойбічних сил, як складеться ваше життя. Для цього потрібно запалити свічку, піднятися з нею в темряві на горище або сісти в темній кімнаті і, дивлячись на полум'я, задати питання. Відповідь присниться вам прийдешньої ночі.

Також існують примовляння на Чистий четвер перед Великоднем, пов'язані з достатком в домі. У народі кажуть: якщо в цей день тричі перерахувати гроші, весь рік буде достаток в домі. Робити це треба зранку, опівдні та ближче до опівночі, цілком таємно, щоб ніхто не бачив.

Молитви і змови

У це свято будь-яка молитва вважається особливо сильною, якщо ви читаєте її щиро і від душі.

Молитва для очищення душі від гріха

Як сповідь очищає, як вода бруд знімає, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене від усякого зла, від образи людям, від непослуху, від нестримання, від диявольської хули, від поганої поголоски, від злих розмов, бісівських суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва за рідних і близьких

Спаси, Господи, і помилуй батьки моя (імена), братію і сестри, і споріднені моя по плоті, і вся ближні роду мого, і други, і даруй їм мирна Твоя і премірна блага. Батьки моя, братію, сестри, дружину, чада і вся ближня роду мого у здоров'ї і довгоденстві дотримай. Визволи їх від усякої скорботи і потреби, даруй їм достаток плодів земних і у всіх благих починаннях помічник їм буди. До них же і мене під час своє благополучна поверни, та радіє милостем твоїм, завжди благословимо всесвяте ім'я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Змова на щасливий шлюб

Покладіть ввечері нитку на поріг, а коли чоловік її переступить, зв'яжіть у вузол, примовляючи:

Раб Божий (ім'я) і я, його нитка, разом скручені, щільно зверчені. Як на цій нитці вузол не розв'яжеться, так і він зі мною ніколи не розлучиться.

Змова на удачу і щастя

Вимовляти ці слова потрібно після закінчення прибирання.

Очищається Чистим четвергом вся Матінка-земля, очиститься Чистим четвергом, і душа моя. Як правильно ходять по небу сонце і місяць, по своєму колу вічному повертаються, так правильно повернеться і до мене щаслива частка і доля. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.