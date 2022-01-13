Нардепи прирівняли електронні цигарки до звичайних. Що ще зміниться для курців

Новий закон запроваджує зміни, що торкнуться як курців, так і виробників та реалізаторів тютюнових виробів та електронних цигарок

Новим законом електронні цигарки фактично прирівнюються до звичайних

16 грудня Верховна Рада України прийняла у другому читанні «Закон Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну». Законодавчий акт передбачає деякі важливі нововведення як для соживачів тютюну, електронних цигарок та виробів для випаровування тютюну, так і для виробників. Фактично, новий закон прирівнює всі види електронних цигарок та засобів для вживання тютюну без його спалювання до звичайних цигарок.

Зокрема, новим законом запроваджуються такі зміни та нововведення:

Розмір комбінованого медичного попередження про шкоду куріння (текст та графічне зображення) на пачках тютюнових виробів збільшиться з 50% до 65% їхньої площі. Попередження міститимуть реалістичні зображення хвороб, спричинених курінням, та щорічно оновлюватимуться. Саме такий розмір графічних зображень запроваджений у всіх державах Європейського Союзу;

Впроваджується заборона продажу електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, особам до 18 років, а також – реклами, спонсорства та стимулювання продажу таких виробів;

Впроваджується вимога до маркування упаковок електронних сигарет, рідин, заправних контейнерів та бездимних тютюнових виробів;



Забороняється використовувати смако-ароматичні добавки (фруктові, ягідні тощо) у будь-яких компонентах тютюнових виробів та електронних сигарет. «Такі вироби найчастіше приваблюють дітей та молодь, які ще не мають шкідливої звички курити, створюючи хибне враження про менш шкідливі наслідки вживання тютюнових виробів», – пояснює Мінісерство охорони здоров’я України;

Повна заборона реклами вищезгаданих виробів в мережі інтернет;

Розширення переліку місць, де забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння та кальянів. Єдиним місцем, де пропонується залишити можливість відведення місць для куріння всередині приміщення, є аеропорти.

Міські, сільські, селищні ради зможуть додатково визначати вільні від куріння місця в межах своїх громад.

Окрім цього, новий законодавчий акт забороняє куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у таких місцях:

у ліфтах і таксофонах;

у приміщеннях та на території закладів охорони здоров'я;

у приміщеннях та на території навчальних закладів;

у приміщеннях та на території спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд та закладів фізичної культури і спорту;

у приміщеннях закладів ресторанного господарства;

у приміщеннях об'єктів культурного призначення;

у приміщеннях органів державної влади, інших державних установ, органів місцевого самоврядування;

у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян;

у приміщеннях гуртожитків;

на дитячих майданчиках;

у місцях загального користування житлових будинків;

у підземних переходах;

у транспорті загального користування, що використовується для перевезення пасажирів, у тому числі в таксі;

на вокзалах та станціях;

на зупинках маршрутних транспортних засобів;

в аеропортах, крім спеціально відведених для цього місць.

Закон набуває чинності через 18 місяців після його публікації.

Нагадаємо, 12 січня набув чинності закон про реєстр ветеранів.

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