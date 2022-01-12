Президент підписав закон про локалізацію: що зміниться

Зеленський підписав закон про локалізацію в машинобудуванні

Вимоги локалізації не поширюватимуться на компанії з країн-членів угоди GPA, зокрема, ЄС і США

Президент України Володимир Зеленський підписав так званий законопроєкт про локалізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, закон повернутий із підписом президента 12 січня.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон №3739 «Про внесення змін до закону України «Про публічні закупівлі» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості» 16 грудня.

Законопроєкт стосується, зокрема, закупівлі трансформаторів, автобусів, фургонів, пожежних транспортних засобів, причепів, тролейбусів, вертольотів, насосів, компресорів та іншого.

Документ вводить визначення ступеня локалізації виробництва – показника місцевої складової у питомій вартості сировини, матеріалів, вузлів, агрегатів, деталей, складових частин і комплектуючих виробів, робіт, послуг та інших складових вітчизняного виробництва у собівартості товару, що є предметом закупівлі в галузі машинобудування.

Терміном на 10 років встановлюється обовʼязкова ступінь локалізації при здійсненні закупівель продукції транспортного, енергетичного машинобудування та комунальної техніки вартістю від 200 тисяч гривень:

у 2022 році – 10%;

у 2023 році – 15%;

у 2024 році – 20%;

у 2025 році – 25%;

у 2026 році – 30%;

у 2027 році – 35%;

з 2028 року до дня завершення 10-річного строку дії цього пункту – 40%.

Ступінь локалізації визначатиме виробник товару і підтверджуватиме Уповноваженимй органом за відповідною формулою.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада спростила ввезення гуманітарних вантажів в Україну.