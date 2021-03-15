Шмигаль розповів, за яким маршрутом проляже перший в Україні автобан

Перший у країні автобан проляже за маршрутом Краковець-Броди-Рівне

Найближчим часом в Україні можуть збудувати перший автобан. На цьому тижні «Укравтодор» підписав меморандум, який дозволить провести конкурс і знайти приватного інвестора.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, мова йде про будівництво концесійного автобану Краківець-Броди-Рівне.

«За 30 років в Україні не було збудовано жодного автобану. Ми маємо намір це виправити. Цього тижня Укравтодор підписав меморандум, який дасть змогу держагентству найближчим часом оголосити відкритий конкурс для відбору приватного інвестора для реалізації першого в Україні концесійного автобану. Ідеться про будівництво дороги Краковець-Броди-Рівне», – написав Шмигаль.

Він додав, що Укравтодор цьогоріч також проведе відкритий міжнародний тендер у межах співробітництва з ЄБРР та ЄІБ щодо будівництва ділянки Північного обходу міста Львів.

«Також «Укравтодор» цього року проведе відкритий міжнародний тендер в рамках співпраці з ЄБРР та ЄІБ про будівництво ділянки Північного обходу м. Львів. Разом з дорогою Краківець-Броди-Рівне вони утворять сучасний транспортний коридор з Євросоюзом», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив, що цього року почнуть будувати київську обхідну дорогу. Її довжина складе 150 кілометрів. Ця дорога має з'єднати основні міжнародні траси, які зараз йдуть через місто. Загальна вартість проекту складає 85 млрд гривень.