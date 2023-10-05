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Швейцарія створила план повернення українців додому

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Швейцарія створила план повернення українців додому
Влада Швеції планує зробити все можливе для заохочення добровільного виїзду українців з країни
фото з відкритих джерел

Українцям запропонують фінансову допомогу від $1 тис. до $4 тис. на людину залежно від етапу від'їзду зі Швейцарії

Державний секретаріат з міграції (SEM) Швейцарії у співпраці з владою кантонів представив тимчасову стратегію добровільного повернення українських біженців додому. Про це пише видання Swissinfo.

В основі стратегії – скасування для українців статусу тимчасового захисту (статус S) через два-три роки після початку війни, тобто у 2024 чи 2025 роках. До цього моменту близько 70 тис. українців зможуть повернутися додому, 80% з них добровільно, розраховує швейцарська влада.

Очікується, що після скасування статусу S більшість українців залишить Швейцарію протягом наступних 6-9 місяців.

Українцям запропонують фінансову допомогу від $1 тис. до $4 тис. на людину залежно від етапу від'їзду, щоби стимулювати покинути країну до закінчення дії статусу тимчасового захисту.

Решта 20%, або 14 тис. українців захочуть залишитися у Швейцарії, очікують у SEM.

У стратегії йдеться про те, що чим довше людина перебуватиме у Швейцарії, тим менша ймовірність того, що вона захоче виїхати за власним бажанням. Крім того, після п'яти років безперервного перебування українці можуть отримати швейцарський дозвіл B, який дозволяє жити в країні п'ять років.

У документі зазначається, що необхідно зробити все можливе для заохочення добровільного виїзду українців. Час на підготовку до виїзду не повинен бути ні надто коротким (щоб можна було планувати повернення), ні надто довгим, щоб не спонукати людей залишатися.

Нагадаємо, владі Швейцарії доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для біженців з України.

До слова, у Швейцарії зараз перебуває понад 65 тис. українських біженців зі статусом S. Вони мають широкі права, зокрема на повний спектр медичних послуг. Але все ж частина послуг, зокрема виклик швидкої, може обійтись українцям дуже дорого.

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Теги: Швейцарія біженці українці

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