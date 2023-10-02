Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни

Можливий план скасування ВНЖ категорії S для українців буде містити оперативні заходи та рекомендації щодо термінів виїзду з країни

Владі Швейцарії доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для біженців з України. Про це пише портал Swissinfo.

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У березні 2022 року Федеральна рада (уряд Швейцарії) вперше в історії країни активувала особливий міграційний статус S. Це сталося після нападу Росії на Україну. Такий міграційний режим дозволяє приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. ВНЖ особливого «захисного» статусу S надається українцям та їхнім близьким родичам, вони мають право одразу ж влаштуватися на роботу та відправити своїх дітей до школи.

Крім того, вони можуть виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії. На кінець серпня 2023 року у Швейцарії на основі ВНЖ категорії S проживало близько 65 400 осіб.

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Згідно із заявою Федеральної ради, зробленою у п'ятницю 29 вересня 2023 року, такий міграційний режим спочатку був орієнтований на швидке повернення таких біженців на батьківщину.

На думку Федеральної ради, безпечне повернення в Україну наразі все ще неможливе. Проте Державному секретаріату з міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту) та кантонам (суб'єктам федерації) доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S.

Мета полягає в тому, щоб дати можливість усім зацікавленим сторонам, коли настане час, діяти скоординовано. Можливий план-концепція скасування ВНЖ категорії S повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки процесу повернення біженців додому.

У разі потреби ці рекомендації можуть бути змінені та адаптовані до поточних обставин. І тільки після цього Кабмін ухвалить рішення – після консультацій з європейськими країнами – про модальності та порядок скасування статусу S.

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У листопаді 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення не скасовувати цей статус принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі.

У країнах ЄС українські біженці можуть мати особливий захист ще як мінімум до березня 2025 року. Нещодавно Єврокомісія передала міністрам внутрішніх справ країн ЄС пропозицію щодо продовження цього терміну ще на один рік.

До слова, швейцарський кантон розмістить українських біженців у підвалах. Влада кантону Ааргау змушена розміщувати біженців з України у підвалах через брак місць у муніципальних центрах. Як пише видання SRF, таке рішення швейцарці називають спірним, але альтернативи нібито немає.

Влада швейцарського кантону Ааргау заявила, восени припиняє контракт із швейцарською благодійною католицькою організацією «Карітас». Вони переконують що у цьому нібито немає потреби, адже якщо минулого року «Карітас» від імені кантону Ааргау опікувався 355 родинами з України, то зараз це значно менше.