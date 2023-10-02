Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
Швейцарці думають над подальшим статусом українців у країні
фото: Keystone

Можливий план скасування ВНЖ категорії S для українців  буде містити оперативні заходи та рекомендації щодо термінів виїзду з країни

Владі Швейцарії доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S для біженців з України. Про це пише портал  Swissinfo.

У березні 2022 року Федеральна рада (уряд Швейцарії) вперше в історії країни активувала особливий міграційний статус S. Це сталося після нападу Росії на Україну. Такий міграційний режим дозволяє приймати у країні біженців без проходження звичайної процедури надання притулку. ВНЖ особливого «захисного» статусу S надається українцям та їхнім близьким родичам, вони мають право одразу ж влаштуватися на роботу та відправити своїх дітей до школи.

Крім того, вони можуть виїжджати за кордон та повертатися до Швейцарії. На кінець серпня 2023 року у Швейцарії на основі ВНЖ категорії S проживало близько 65 400 осіб.

Згідно із заявою Федеральної ради, зробленою у п'ятницю 29 вересня 2023 року, такий міграційний режим спочатку був орієнтований на швидке повернення таких біженців на батьківщину.

На думку Федеральної ради, безпечне повернення в Україну наразі все ще неможливе. Проте Державному секретаріату з міграції (SEM, підрозділ Мін'юсту) та кантонам (суб'єктам федерації) доручено вивчити правові, організаційні та процедурні питання у зв'язку з можливим скасуванням у майбутньому статусу S.

Мета полягає в тому, щоб дати можливість усім зацікавленим сторонам, коли настане час, діяти скоординовано. Можливий план-концепція скасування ВНЖ категорії S повинен містити оперативні заходи, а також рекомендації щодо термінів виїзду, можливих винятків із правил та форм фінансової та іншої підтримки процесу повернення біженців додому. 

У разі потреби ці рекомендації можуть бути змінені та адаптовані до поточних обставин. І тільки після цього Кабмін ухвалить рішення – після консультацій з європейськими країнами – про модальності та порядок скасування статусу S.

У листопаді 2022 року Федеральна рада ухвалила рішення не скасовувати цей статус принаймні до 4 березня 2024 року. Найближчими тижнями Федеральна рада ухвалить рішення про те, як діяти далі. 

У країнах ЄС українські біженці можуть мати особливий захист ще як мінімум до березня 2025 року. Нещодавно Єврокомісія передала міністрам внутрішніх справ країн ЄС пропозицію щодо продовження цього терміну ще на один рік.

До слова, швейцарський кантон розмістить українських біженців у підвалах. Влада кантону Ааргау змушена розміщувати біженців з України у підвалах через брак місць у муніципальних центрах. Як пише видання SRF, таке рішення швейцарці називають спірним, але альтернативи нібито немає.

Влада швейцарського кантону Ааргау заявила, восени припиняє контракт із швейцарською благодійною католицькою організацією «Карітас».  Вони переконують що у цьому нібито немає потреби, адже якщо минулого року «Карітас» від імені кантону Ааргау опікувався 355 родинами з України, то зараз це значно менше.

Читайте також: Влада Швейцарії висунула нову вимогу до українських біженців
Теги: Єврокомісія Швейцарія кордон влада біженці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Неповернення українців матиме суттєвий вплив на українську економіку
Понад 3 млн українців залишаться за кордоном: результати дослідження
5 вересня, 11:52
Коломойський отримав ще одну підозру
Коломойський отримав ще одну підозру
15 вересня, 02:04
у Польщі росіяни роблять вигідний бізнес
У Польщі на 40% зросла кількість російських підприємців – Rzeczpospolita
14 вересня, 08:45
В Йорданії біженці із Сирії становлять понад третину населення
Ще одна країна вичерпала можливості з прийому мігрантів
21 вересня, 11:54
Проблем з інтеграцію українців, котрі приїжджають до Польщі, немає
Польща зацікавлена поглинути українських біженців
28 вересня, 18:06
Міністр фінансів Болгарії Асен Василев
Болгарія звинуватила РФ у спробі перекрити шлях до євро
29 вересня, 22:31
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років
Детективне агентство торгувало інформацією із державних баз даних: деталі від ДБР
11 вересня, 15:47
Президент Ірану Ібрагім Раїсі та командувач Революційної гвардії Хоссейн Саламі на параді
Іран похвалився «найдалекобійнішим безпілотником у світі»
23 вересня, 17:21
Більшість німців не можуть дозволити собі придбати житло
У Німеччині падає ціна на житло, але німці від цього не в захваті
26 вересня, 10:05

Соціум

ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
ООН попередила людство про наближення катастрофи планетарного масштабу
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – розвідка
Ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59 – розвідка
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
Статус біженців з України. Швейцарія може ввести кардинальні зміни
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
Ілон Маск запостив цинічний мем про Зеленського та допомогу Україні
Туреччина вдарила по базах курдів у відповідь на теракт в Анкарі
Туреччина вдарила по базах курдів у відповідь на теракт в Анкарі
У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей
У Мексиці під час служби в церкві впав дах: під завалами десятки людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
75K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
21K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
20K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
7627
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
5768
В Україні повітряна тривога тривала близько 40 хвилин
5313
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України оголошувалась ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту