Кулеба пояснив, чому в Україні складно провести вибори під час війни

У 2024 році в Україні мали б відбутися президентські вибори

Наразі мільйони українців, яким потрібно дати право голосу на виборах, перебувають за кордоном

Провести вибори в Україні під час війни досить важко, адже зараз мільйони громадян перебувають за кордоном, і їм треба дати можливість проголосувати. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю французькому телеканалу France 5.

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«Проблема не в тому виграє президент Зеленський наступні вибори чи не виграє. Питання в іншому. Відповідно до нашого законодавства, не можна проводити вибори в умовах воєнного часу», – сказав Кулеба.

Очільник МЗС нагадав, що зараз мільйони українців перебувають за кордоном, і їм треба дати право проголосувати.

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«Щоб весь Париж, наприклад, не був заблокований чергою українців, які стоятимуть перед посольством, щоб проголосувати. Є проблема грошей. Всі ці проблеми мають бути вирішені для того, щоб провести вибори», – наголосив міністр.

Зазначимо, 29 жовтня в Україні мали б відбутися парламентські вибори, однак під час дії воєнного стану така можливість заборонена законом. Також, вже у 2024 році в Україні мають відбутися президентські вибори. Вони заплановані на кінець березня.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

Також президент Володимир Зеленський повідомив, що балотуватиметься на другий термін у 2024 році, якщо вибори в Україні таки відбудуться.

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Крім того, сенатор Сполучених Штатів Америки від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році.