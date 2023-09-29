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Мільйонам українців бракує коштів на купівлю їжі: шокуючі результати дослідження

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Мільйонам українців бракує коштів на купівлю їжі: шокуючі результати дослідження
В опитуванні приймали участь громадяни України у віці 18-60 років
фото: 24tv

Дедалі більше українців вважають, що ціни підвищуватимуться ще швидше 

Дослідження Незалежної асоціації банків України спільно з Міжнародним бюро кредитних історій і маркетинговою компанією CBR свідчить про те, що 25% українців бракує коштів на купівлю їжі.

В опитуванні приймали участь громадяни України у віці 18-60 років, що проживають в містах з населенням 50+ тис. осіб, а також зовнішніх переселенців.

Нестача коштів більш характерна для внутрішніх переселенців, натомість, зовнішні переселенці за останні три місяці відзначили, що частіше почали відчувати нестачу коштів на проведення відпустки (зростання з 2% до 6% порівняно з березнем 2023 року).

76% опитаний зайняті, однак вони зазначили падіння середнього розміру особистого доходу (на 1394 гривні), до рівня 16783 гривні на місяць. В рамках опитування українці розповіли, що частка витрат на виплати за боргами та кредитами зросла з 6% до 8%. 

На запитання про очікуване матеріальне становище сім’ї 24% опитаний (проти 20% в березні) відповіли, що, найімовірніше, воно покращиться. Частка песимістично налаштованих трохи зменшилася – з 29% до 27%.

Що стосується очікувань цінових змін на основні споживчі товари та послуги, то 37% опитаних вважають, що ціни зростатимуть швидше, аніж зараз. У березні українців, налаштованих таким чином, було на 10% менше.

Нагадаємо, чверть українців залишаються без роботи, а 60% населення відчуло погіршення власного економічного становища за останні півроку. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» про настрої та економічне становище населення.

Крім того, міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію. В етері телемаратону вона пояснила, що дійсно йдеться про можливість підвищувати ціни, проте водночас будуть захищати тих українців, які не можуть платити більше, субсидіями.

Читайте також: Українці шоковані: міністерка соцполітики заявила, що виплати треба скорочувати
Теги: гроші ціни соцопитування українці

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