Мільйонам українців бракує коштів на купівлю їжі: шокуючі результати дослідження

В опитуванні приймали участь громадяни України у віці 18-60 років

Дедалі більше українців вважають, що ціни підвищуватимуться ще швидше

Дослідження Незалежної асоціації банків України спільно з Міжнародним бюро кредитних історій і маркетинговою компанією CBR свідчить про те, що 25% українців бракує коштів на купівлю їжі.

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В опитуванні приймали участь громадяни України у віці 18-60 років, що проживають в містах з населенням 50+ тис. осіб, а також зовнішніх переселенців.

Нестача коштів більш характерна для внутрішніх переселенців, натомість, зовнішні переселенці за останні три місяці відзначили, що частіше почали відчувати нестачу коштів на проведення відпустки (зростання з 2% до 6% порівняно з березнем 2023 року).

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76% опитаний зайняті, однак вони зазначили падіння середнього розміру особистого доходу (на 1394 гривні), до рівня 16783 гривні на місяць. В рамках опитування українці розповіли, що частка витрат на виплати за боргами та кредитами зросла з 6% до 8%.

На запитання про очікуване матеріальне становище сім’ї 24% опитаний (проти 20% в березні) відповіли, що, найімовірніше, воно покращиться. Частка песимістично налаштованих трохи зменшилася – з 29% до 27%.

Що стосується очікувань цінових змін на основні споживчі товари та послуги, то 37% опитаних вважають, що ціни зростатимуть швидше, аніж зараз. У березні українців, налаштованих таким чином, було на 10% менше.

Нагадаємо, чверть українців залишаються без роботи, а 60% населення відчуло погіршення власного економічного становища за останні півроку. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг» про настрої та економічне становище населення.

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Крім того, міністр соцполітики Оксана Жолнович розповіла, чи планує Кабмін впроваджувати рекомендацію США щодо лібералізації тарифів на газ та електроенергію. В етері телемаратону вона пояснила, що дійсно йдеться про можливість підвищувати ціни, проте водночас будуть захищати тих українців, які не можуть платити більше, субсидіями.