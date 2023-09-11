Німеччина порахувала, скільки прийняла українських біженців

З початку року з України до Німеччини виїхало 29 тис. осіб

У Німеччині проживає більше біженців, ніж будь-коли – понад 3 млн осіб, які прибули в рамках системи надання притулку, йдеться у заяві, опублікованій напередодні Міністерством внутрішніх справ ФРН.

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Згідно з відповіддю міністерства на письмовий запит члена бундестагу Клари Бюнгер від опозиційної партії «Ліві», 3,26 млн осіб було зареєстровано як біженці на кінець червня в базі даних іноземних громадян, які проживають у Німеччині, принаймні останні три місяці. Це демонструє збільшення чисельності на 111 тис. осіб з початку року та є найвищим показником із 1950-х років.

Група з понад трьох мільйонів осіб складається з осіб, які мають статус біженця, військових біженців, осіб, які шукають притулку, осіб, яким було відмовлено у наданні притулку, з правом виїзду та правом залишитися. Багато іноземців живуть у Німеччині роками чи десятиліттями, повідомляє видання NOZ.

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Більшість біженців – з України. Їхня кількість перевищує мільйон людей. З початку року кількість біженців зросла на 29 тис. осіб. Їх було б набагато більше, але багато хто повернувся додому. Іншим важливим джерелом зростання є приплив осіб, які шукають притулку.

У списку осіб, яким необхідно виїхати з Німеччини, налічується 279 098 осіб. Їхня кількість скоротилася вперше за десять років – на 8%. Чотири п'яті залишаються у Німеччині на законних підставах, принаймні тимчасово, незважаючи на зобов'язання виїхати через відхилення клопотання про надання притулку. Влада поки що не планує їх повернення, наприклад, з юридичних чи гуманітарних причин, через відсутність проїзного документа або через те, що людина навчається чи працює. Передбачається, що менше ніж 10% з відмовників, а це 21 тисяча осіб, активно перешкоджають своїй депортації.

Депутат Клара Бюнгер зазначила, що переважна більшість тих, хто змушений виїхати, належать до так званої «терпимої категорії». Вони мають тимчасовий посвідку на проживання, і «політкоректним способом» їм надано право залишитися замість примусового повернення додому чи депортації.

Нагадаємо, цього року на Німеччину чекає серйозна економічна криза. Експерти очікують на падіння ВВП, надзвичайно високу інфляцію і майже три мільйони безробітних. Їхній осінній прогноз став ще песимістичнішим, ніж був у червні. Про це пише видання Haber7 із посиланням на Інститут економічних досліджень.

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Інститут економічних досліджень (Ifo), один із провідних економічних аналітичних центрів Німеччини, оновив прогнози зростання німецької економіки на 2023-2024 роки. Ifo зберіг прогноз скорочення валового внутрішнього продукту (ВВП) Німеччини цього року на 0,4%, при цьому знизив очікування зростання у 2024 році – з 1,5 до 1,4%.

Очікується, що інфляція в країні, яка становила 6,9% у минулому році та 6,1% у серпні поточного року, цього року становитиме в середньому 6%, а у 2024 році знизиться до 2,6%. Також прогнозується, що через надзвичайно високу інфляцію приватне споживання зменшиться на 0,5% цього року, тоді як 2024 року збільшиться на 1,8%.