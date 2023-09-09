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Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?
У липневих реєстрах управління соціального страхування Польщі зараховано всього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року
фото: pl.sputniknews.com

Польща залучає дедалі більше працівників із Азії та Південної Америки

Українці залишаються найбільшою групою іноземців, що працюють у Польщі. Однак їхня частка зменшується – з 72%  до  68,3% порівняно з минулим роком. Польща з 2022 року почала залучати більше людей з Азії та Південної Америки. Про це свідчить дослідження міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

Так, у липневих реєстрах управління соціального страхування Польщі (ZUS) зазначено 749,1 тис. українців, що всього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року.

За даними ZUS, на кінець липня офіційно працевлаштовані 1,1 млн іноземних робітників, що становить 6,5% від усіх людей, що працюють у країні. Це на 40,2 тис. більше, ніж у січні 2023 року і майже на 73 тис. більше, ніж у 2022 році. Крім українців, ринок наповнюють громадяни Білорусі (122,7 тис.), Грузії (27,4 тис.), Індії (18,6 тис.), Молдови (14,7 тис.) та таких віддалених від Європи країн, як Філіппінів чи Непалу.

Як ідеться в дослідженні, на людей з Азії та Південної Америки наразі не поширюється спрощена процедура. Однак поки що через брак робочої сили у Польщі дуже страждають такі галузі, як будівництво та промисловість, особливо харчова, сільське господарство та готельно-ресторанний бізнес. Хоча отримати дозвіл на роботу відносно легко, є досить великий відсоток відмов у візі. До прикладу, у країнах Центральної Азії він становить щонайменше 20%. Через це українці та жителі країн зі спрощеною системою доступу до ринку праці Польщі (Україна, Білорусь, Молдова тощо) все-таки переважатимуть. Ба більше, за працівника з цих країн уже відчувається конкуренція між країнами Західної Європи, де фіксується великий  дефіцит робочої сили.

«Ми спостерігаємо, як Польща наповнюється різними національностями і з такою динамікою за 8-10 років стане схожою на Німеччину чи Велику Британію, у чиї економіки стікаються люди з усього світу. Тільки у нашій агенції працює понад 14 національностей починаючи з Філіппін, закінчуючи Алжиром. Це дуже гарний знак для післявоєнної України, куди не тільки повертатимуться українці але і куди ми неодмінно плануємо залучати громадян різних держав для її відбудови та розвитку» – зазначив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Нагадаємо, що Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців. 

До слова, у Польщі студентам та їхнім батькам стає все складніше сплачувати повсякденні витрати. За останні роки вартість життя студента збільшилась на 75%. Основна складова – оренда житла, яка підскочила через попит з боку біженців із України.

Як повідомлялося, нещодавно влада Польщі продовжила терміни дії програми компенсації «40+».

Теги: робота українці Польща

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