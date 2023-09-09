Українці втратили першість. Хто лідирує за приростом іноземців у Польщі?

У липневих реєстрах управління соціального страхування Польщі зараховано всього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року

Польща залучає дедалі більше працівників із Азії та Південної Америки

Українці залишаються найбільшою групою іноземців, що працюють у Польщі. Однак їхня частка зменшується – з 72% до 68,3% порівняно з минулим роком. Польща з 2022 року почала залучати більше людей з Азії та Південної Америки. Про це свідчить дослідження міжнародної агенції із працевлаштування Gremi Personal.

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Так, у липневих реєстрах управління соціального страхування Польщі (ZUS) зазначено 749,1 тис. українців, що всього на 13,3 тис. людей більше, ніж у липні 2022 року.

За даними ZUS, на кінець липня офіційно працевлаштовані 1,1 млн іноземних робітників, що становить 6,5% від усіх людей, що працюють у країні. Це на 40,2 тис. більше, ніж у січні 2023 року і майже на 73 тис. більше, ніж у 2022 році. Крім українців, ринок наповнюють громадяни Білорусі (122,7 тис.), Грузії (27,4 тис.), Індії (18,6 тис.), Молдови (14,7 тис.) та таких віддалених від Європи країн, як Філіппінів чи Непалу.

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Як ідеться в дослідженні, на людей з Азії та Південної Америки наразі не поширюється спрощена процедура. Однак поки що через брак робочої сили у Польщі дуже страждають такі галузі, як будівництво та промисловість, особливо харчова, сільське господарство та готельно-ресторанний бізнес. Хоча отримати дозвіл на роботу відносно легко, є досить великий відсоток відмов у візі. До прикладу, у країнах Центральної Азії він становить щонайменше 20%. Через це українці та жителі країн зі спрощеною системою доступу до ринку праці Польщі (Україна, Білорусь, Молдова тощо) все-таки переважатимуть. Ба більше, за працівника з цих країн уже відчувається конкуренція між країнами Західної Європи, де фіксується великий дефіцит робочої сили.

«Ми спостерігаємо, як Польща наповнюється різними національностями і з такою динамікою за 8-10 років стане схожою на Німеччину чи Велику Британію, у чиї економіки стікаються люди з усього світу. Тільки у нашій агенції працює понад 14 національностей починаючи з Філіппін, закінчуючи Алжиром. Це дуже гарний знак для післявоєнної України, куди не тільки повертатимуться українці але і куди ми неодмінно плануємо залучати громадян різних держав для її відбудови та розвитку» – зазначив засновник Gremi Personal Євген Кіріченко.

Нагадаємо, що Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців.

До слова, у Польщі студентам та їхнім батькам стає все складніше сплачувати повсякденні витрати. За останні роки вартість життя студента збільшилась на 75%. Основна складова – оренда житла, яка підскочила через попит з боку біженців із України.

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Як повідомлялося, нещодавно влада Польщі продовжила терміни дії програми компенсації «40+».