Температура Світового океану досягла рекордних значень

Тепліші океанські води сприяють посиленню штормів, ураганів та екстремальних опадів, що збільшує ризик сильних повеней

Міжнародна група кліматологів зафіксувала рекордне підвищення температури океану у 2021 році через глобальне потепління. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Advances in Atmosheric Science.

Вчені проаналізували зміни у теплоутриманні Світового океану протягом 2021 року. Виявилося, що температура морської води досягла рекордних значень за історію спостережень.

За оцінками вчених, океан поглинув приблизно на 14 зеттаджоулів (14 на 10 21-го ступеня) більше, ніж у 2020 році, який утримував минулий рекорд.

Найсильніше нагрілися Південний та Атлантичний океани, що пояснюється збільшенням концентрації антропогенних парникових газів та кліматичними моделями перенесення тепла.

В Індійському океані, Тропічній Атлантиці, Північній Атлантиці, Північно-Західній частині Тихого океану, Північній частині Тихого океану, Південному океані та Середземному морі спостерігається сильне потепління, але з чіткою міжрічною та десятирічною мінливістю. Ця мінливість пов'язана з Ель-Ніньо - міжрічним природним циклом, що виражається в коливаннях температури поверхневих шарів екваторіальної частини океану і впливає на світовий клімат.

Тепліші океанські води сприяють посиленню штормів, ураганів та екстремальних опадів, що збільшує ризик сильних повеней. Нагріта океанська вода розширюється і руйнує великі крижані щити Гренландії та Антарктиди, які разом втрачають близько одного трильйона тонн льоду на рік.

В цілому, тенденція до нагрівання океану настільки виражена, що можна виявити сліди людського впливу лише за чотири роки спостережень.