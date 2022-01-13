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    Температура Світового океану досягла рекордних значень

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    Вчені зафіксували рекордне поглинання антропогенного тепла Світовим океаном у 2021 році - Температура Світового океану досягла рекордних значень
    Вчені зафіксували рекордне поглинання антропогенного тепла Світовим океаном у 2021 році

    Тепліші океанські води сприяють посиленню штормів, ураганів та екстремальних опадів, що збільшує ризик сильних повеней

    Міжнародна група кліматологів зафіксувала рекордне підвищення температури океану у 2021 році через глобальне потепління. Про це повідомляється у статті, опублікованій у журналі Advances in Atmosheric Science.

    Вчені проаналізували зміни у теплоутриманні Світового океану протягом 2021 року. Виявилося, що температура морської води досягла рекордних значень за історію спостережень.

    За оцінками вчених, океан поглинув приблизно на 14 зеттаджоулів (14 на 10 21-го ступеня) більше, ніж у 2020 році, який утримував минулий рекорд.

    Найсильніше нагрілися Південний та Атлантичний океани, що пояснюється збільшенням концентрації антропогенних парникових газів та кліматичними моделями перенесення тепла.

    В Індійському океані, Тропічній Атлантиці, Північній Атлантиці, Північно-Західній частині Тихого океану, Північній частині Тихого океану, Південному океані та Середземному морі спостерігається сильне потепління, але з чіткою міжрічною та десятирічною мінливістю. Ця мінливість пов'язана з Ель-Ніньо - міжрічним природним циклом, що виражається в коливаннях температури поверхневих шарів екваторіальної частини океану і впливає на світовий клімат.

    Тепліші океанські води сприяють посиленню штормів, ураганів та екстремальних опадів, що збільшує ризик сильних повеней. Нагріта океанська вода розширюється і руйнує великі крижані щити Гренландії та Антарктиди, які разом втрачають близько одного трильйона тонн льоду на рік.

    В цілому, тенденція до нагрівання океану настільки виражена, що можна виявити сліди людського впливу лише за чотири роки спостережень.

    Теги: клімат вода рекорд
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    Температура Світового океану досягла рекордних значень