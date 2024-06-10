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Сирський провів розмову із головою військового комітету НАТО: про що говорили

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Сирський провів розмову із головою військового комітету НАТО: про що говорили
Сирський оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях
фото з відкритих джерел

Під час розмови із Робом Бауером, Сирський обговорив потреби українського війська

Сьогодні, 10 червня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів розмову із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Вони детально обговорили ситуацію на полі бою. Про це повідомив Олександр Сирський.

«Щойно, повернувшись з району бойових дій, я особисто оцінив обстановку на різних напрямках та спілкувався з командирами бригад на місцях», – йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач зауважив, що важливо мати спільне бачення ситуації із українськими партнерами.

Також Сирський подякував Альянсу за підтримку: «розраховую на подальше розширення співпраці задля світової безпеки».

Нагадаємо, що Збройні Сили України продовжують удосконалювати військові структури і систему командування, щоб зробити їх більш ефективними. Також здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Усе це проводиться в рамках реалізації стратегії розвитку видів і окремих родів військ ЗСУ до 2035 року.

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Теги: Олександр Сирський Генштаб війна ЗСУ НАТО

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