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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ з двох напрямків – Сирський
Ситуація на фронті залишається складною через високу інтенсивність бойових дій
фото: Facebook/Генштаб

Російські війська проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру

Російські загарбники зосереджують основні зусилля на Курахівському, Покровському, Купʼянському, Харківському напрямках. Ситуація на лінії фронту залишається складною, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Як зазначив Сирський, він провів роботу у районі активних бойових дій на Харківському та Куп'янському напрямках. За словами головкома, ворог зосередився на п'яти напрямках. Окрім того, росіяни проводять активні штурмові дії у Вовчанську та на підступах до Часового Яру з метою заволодіння та взяття під контроль цих двох населених пунктів.

На інших напрямках росіяни намагаються проводити наступ з метою розтягування лінії активного фронту. Окрім того, окупанти намагаються скувати наші війська та не допустити перекидання їх на інші ділянки ведення бойових дій.

«В цілому ситуація залишається складною внаслідок високої інтенсивності бойових дій та широкого використання противником бронетехніки, застосування значної кількості керованих авіаційних бомб», – наголосив він.

Сирський каже, на Харківському напрямку ворог концентрує свої головні зусилля та намагається просуватися в бік Глибоке – Липці, але зазнає значних втрат та не має успіху.

За словами головкома, головна задача ЗСУ на цьому етапі стримати ворога, завдати йому максимальних втрат та поступово просуватись вперед для звільнення наших територій.

Крім того, складною залишається ситуація в районі Купʼянська. Там противник намагається прорвати оборону українських військ з двох напрямків.

«Моя задача забезпечити цей напрямок достатньою кількістю боєприпасів та боєздатними резервами, що дозволить значно зміцнити оборону. Попри всю складність ситуації, у нас є шанси змінити обстановку на нашу користь. І сили оборони роблять для цього все можливе», – зауважив головком.

Сирський також відмітив ефективну роботу більшості командирів та штабів, які у повному обсязі володіють обстановкою, застосовують усі види озброєння та особливо ударні дрони всіх типів.

Нагадаємо, союзники дозволили українським військовим бити по позиціях РФ західною зброєю і ЗСУ вже завдали удару по ракетному комплексу росіян С-300, який розташований на території Білгородської області.  Проте, як заявив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Франц-Стефан Гаді, удари західними ракетами на ситуацію на Харківщині суттєво не вплинуть.

До слова, звільнення з військової служби можуть отримати усі військовослужбовці, які пройшли полон.

Читайте також: Дозвіл бити по території Росії. Чому це не вирішує проблеми
Теги: війна Олександр Сирський ЗСУ Харківщина окупанти

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