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«Результати України позитивно здивують». Кулеба заінтригував прогнозом

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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«Результати України позитивно здивують». Кулеба заінтригував прогнозом
Дмитро Кулеба: «Ми перебуває у точці дуже занижених очікувань»
Фото: Дмитро Кулеба/Facebook

Очільник МЗС дав пораду українцям

Найближчим часом результати України позитивно здивують як самих українців, так і людей за кордоном. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю «Укрінформу».

«Ми перебуває у точці дуже занижених очікувань. Але хоч як би парадоксально це звучало, я думаю, що натомість результати України позитивно здивують і українців і людей за кордоном. Головне – зберігати єдність попри будь-які спроби ворога її підривати та всім разом важко працювати на перемогу і не втрачати надії», – наголосив очільник МЗС.

При цьому Кулеба не став квапитися з прогнозом на осінь та порадив почекати.

«Почекайте, давайте літо переживемо», – сказав міністр.

Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії. 

До слова, 15-16 червня у Швейцарії відбудеться глобальний саміт миру. Очікується, що участь у ньому візьмуть глави держав та урядів з усіх континентів. Країни-учасниці вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її Росії. Участь у саміті підтвердили понад 100 країн і міжнародних організацій.

Теги: Дмитро Кулеба Україна війна МЗС

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