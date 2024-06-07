Відкриття пляжів на Одещині: влада назвала дату і кількість локацій

Власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін

Олег Кіпер: «Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів»

В Одеській області 8 червня планують відкрити для відвідування перші пляжі. Наразі мова йде про 20 локацій, які перевіряють щодо безпечності. Про це 6 червня під час брифінгу заявив голова ОВА Олег Кіпер.

«Людей не стримати. Вони хочуть відпочивати, оздоровлення отримувати. Наш природний вітамін, наше сонце, наше Чорне море, наші пляжі сьогодні не замінить. Тому ми намагаємося якомога більше зробити відкритих пляжів», – розповів він.

Щодо відкриття пляжів до Одеської ОВА звернулася адміністрація села Фонтанка та Ізмаїльська РВА. За даними Кіпера, там планують дозволити людям відпочивати у лагуні у селі Приморське.

Також, за словами голови ОВА, сподіваються відкрити туристичний маршрут каналами у місті Вилкове.

«Там є дві застороги: перша – це, звичайно, військова, друга – там поруч кордон із Румунією. І сьогодні (6 червня, – ред) з прикордонниками вже отримали навіть дозвіл щодо проходження на човнах по каналах», – зазначив Кіпер.

Як повідомив голова Одеської ОВА, власники пляжів пропонують залучити людину, яка б спостерігала за наближенням до узбережжя мін, бо сітки, які спочатку ставили для захисту пляжів, виявилися неефективними.

«Ми ставили сітки. Зараз їх немає, вивчаємо питання щодо їхньої ефективності. Було багато критики, що сітку вода рве, я розумію, і на зустрічі з бізнесом, один із власників пляжу сказав, що майже щотижня їх міняв і воно не дає ефекту. Ти сподіваєшся, що вона є, а її знизу вже вода порвала», – наголосив Олег Кіпер.

Нагадаємо, якщо військова і погодна ситуація сприятимуть оздоровленню людей на морі – влада Одещини докладе максимум зусиль, аби організувати все у безпечних місцях. Про це заявив керівник Одеської військової адміністрації Олег Кіпер у інтерв’ю «Главкому».

До слова, влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці. Містянам рекомендується утриматися від відвідування пляжів з міркувань безпеки. Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.