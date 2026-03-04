Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Захист України потребує щоденної сили». Президент наргородив волонтерів, науковців та журналістів

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
«Захист України потребує щоденної сили». Президент наргородив волонтерів, науковців та журналістів
Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце»
фото: Офіс президента України

Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента України.

Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури.

«Україна має довгу історію захисту своєї ідентичності, свого права бути народом, який сам визначає, як жити і з ким у житті бути. Були часи, коли Україна не витримувала в цій боротьбі та, на жаль, втрачала свободу. І є час зараз, коли Україна досягла найбільшої ваги, найбільших можливостей, ніж будь-коли мала», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що без України не можуть вирішуватися питання, які мають фундаментальне значення для нашої країни.

Він акцентував, що Україна пам’ятає всіх своїх людей, які віддали життя заради того, щоб держава була незалежною та вільною. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих українських героїв.

«Главком» писав, що сьогодні, 4 лютого, Зеленський провів переговори з лідером Йорданії. Головною темою переговорів стала критична ситуація на Близькому Сході та зростання напруженості в регіоні Затоки. Сторони також обговорили кроки для посилення політичного діалогу та взаємодії у секторі безпеки, щоб ефективніше реагувати на дестабілізацію, спричинену ескалацією конфлікту навколо Ірану.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський волонтер вчені вчитель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Люди, які займаються садівництвом, мають здорову вагу
Садівництво знижує ризик розвитку раку та покращує психічне здоров’я: дослідження
25 лютого, 19:33
Зеленський заявив, що вірить у щире бажання президента США Дональда Трампа завершити війну
Зеленський відверто зізнався, що йому болить у позиції Трампа
19 лютого, 03:17
Мединський очолює переговорну російську групу у Женеві
Зеленський назвав ім'я російського делегата, який може зірвати переговори
17 лютого, 23:58
Дзюдоїстка Мадіна Таймазова потрапила під українські санкції
Україна запровадила санкції проти спортсменів з Росії, які підтримують війну: що про них відомо
16 лютого, 19:28
Зеленський оголосив про підготовку Україною санкцій проти росіян, що використовують спорт у воєнних цілях
«Ставлять спорт на службу війні». Президент анонсував пакет санкцій
15 лютого, 22:52
Зеленський заявив, що ЗСУ нині захищають від російського вторгнення також і Угорщину, тож Орбан може не турбуватися про безпеку
Зеленський на Мюнхенській конференції делікатно висміяв Орбана
14 лютого, 15:17
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
Енергетична тривога. Зеленський розкритикував владу на місцях
10 лютого, 14:26
Зеленський нагадав, що до початку повномасштабної війни багато побудували доріг, однак для відродження села цього було недостатньо
Зеленський пообіцяв повернути людей в українські села
8 лютого, 17:59
Зеленський розповів, кого боїться Путін
Зеленський розповів, кого боїться Путін
5 лютого, 01:56

Події в Україні

«Захист України потребує щоденної сили». Президент наргородив волонтерів, науковців та журналістів
«Захист України потребує щоденної сили». Президент наргородив волонтерів, науковців та журналістів
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Росія спробувала прорвати кордон на Харківщині
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський
Теракт у Львові: в лікарні помер військовий Павлинський
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
Україна в лютому вперше за три роки звільнила більше території, ніж втратила
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
На Харківщині 4 березня 2026 року запроваджено аварійні відключення світла
У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений
У Миколаєві російський дрон влучив у поїзд: є поранений

Новини

«Буковина» сенсаційно переграла ЛНЗ у чвертьфіналі Кубка України
Сьогодні, 18:32
Єврокомісія підтвердила готовність України до вступу в ЄС. Трамп відмовив Ірану. Головне за 3 березня 2026
Вчора, 21:00
«Динамо» здолало «Інгулець» на шляху в півфінал Кубка України
Вчора, 19:59
В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Вчора, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
2 березня, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
2 березня, 21:00

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua