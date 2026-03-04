«Захист України потребує щоденної сили». Президент наргородив волонтерів, науковців та журналістів

Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури

Володимир Зеленський вручив державні нагороди та відзнаки «Золоте серце» українським волонтерам, лікарям, освітянам, ученим, діячам культури, спортсменам та журналістам за внесок у боротьбу проти російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Офісу президента України.

Володимир Зеленський подякував за посилення української армії та суспільства й поширення української культури.

«Україна має довгу історію захисту своєї ідентичності, свого права бути народом, який сам визначає, як жити і з ким у житті бути. Були часи, коли Україна не витримувала в цій боротьбі та, на жаль, втрачала свободу. І є час зараз, коли Україна досягла найбільшої ваги, найбільших можливостей, ніж будь-коли мала», – сказав глава держави.

Президент наголосив, що без України не можуть вирішуватися питання, які мають фундаментальне значення для нашої країни.

Він акцентував, що Україна пам’ятає всіх своїх людей, які віддали життя заради того, щоб держава була незалежною та вільною. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх загиблих українських героїв.

