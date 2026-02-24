Український Червоний Хрест відзвітував про роботу за час великої війни
Допомога товариства стала опорою для сотень громад
Майже чотири роки війни Український Червоний Хрест надала допомогу мільйонам українців, розгорнувши одну з наймасштабніших гуманітарних мереж у країні. Генеральний директор організації Максим Доценко поділився звітом на своїй сторінці Facebook.
Організація надає масштабну гуманітарну підтримку населенню: підвищує стійкість громад та підсилює критичну інфраструктуру.
Станом на сьогодні допомогу від Українського Червоного Хреста отримали понад 13 мільйонів людей.
Мережа УЧХ об’єднує близько 200 організацій в областях, 5 тис. співробітників та майже 10 тис. волонтерів, які щоденно працюють у по всій Україні.
Між тим, Український Червоний Хрест відзвітував про безперервну підтримку упродовж п’яти тижнів від початку загострення енергетичної кризи.
