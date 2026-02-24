Український Червоний Хрест відзвітував про роботу за час великої війни

Майже 10 тисяч волонтерів Червоного Хресту щодня допомагають мільйонам людей долати наслідки війни

Допомога товариства стала опорою для сотень громад

Майже чотири роки війни Український Червоний Хрест надала допомогу мільйонам українців, розгорнувши одну з наймасштабніших гуманітарних мереж у країні. Генеральний директор організації Максим Доценко поділився звітом на своїй сторінці Facebook.

Організація надає масштабну гуманітарну підтримку населенню: підвищує стійкість громад та підсилює критичну інфраструктуру.

Станом на сьогодні допомогу від Українського Червоного Хреста отримали понад 13 мільйонів людей.

Мережа УЧХ об’єднує близько 200 організацій в областях, 5 тис. співробітників та майже 10 тис. волонтерів, які щоденно працюють у по всій Україні.

Між тим, Український Червоний Хрест відзвітував про безперервну підтримку упродовж п’яти тижнів від початку загострення енергетичної кризи.