Український Червоний Хрест відзвітував про роботу за час великої війни

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
Майже 10 тисяч волонтерів Червоного Хресту щодня допомагають мільйонам людей долати наслідки війни
фото: redcross.org.ua

Допомога товариства стала опорою для сотень громад

Майже чотири роки війни Український Червоний Хрест надала допомогу мільйонам українців, розгорнувши одну з наймасштабніших гуманітарних мереж у країні. Генеральний директор організації Максим Доценко поділився звітом на своїй сторінці Facebook.

Організація надає масштабну гуманітарну підтримку населенню: підвищує стійкість громад та підсилює критичну інфраструктуру.

Станом на сьогодні допомогу від Українського Червоного Хреста отримали понад 13 мільйонів людей.

Мережа УЧХ об’єднує близько 200 організацій в областях, 5 тис. співробітників та майже 10 тис. волонтерів, які щоденно працюють у по всій Україні.

Між тим, Український Червоний Хрест відзвітував про безперервну підтримку упродовж п’яти тижнів від початку загострення енергетичної кризи.

