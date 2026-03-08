Медбатальон «Госпітальєри» та соратниця Порошенка опинилися в центрі скандалу: що відомо

Командирка батальйону Яна Зінкевич заявила, що готує фінансовий звіт і проведе брифінг із доказами використання пожертв

Волонтерський медичний батальйон «Госпітальєри» опинився в центрі скандалу після звинувачень у непрозорому використанні коштів зі зборів. Командирка та підрозділу та народна депутатка від «Європейської солідарності» Яна Зінкевич заявила, що готує звітність і найближчими днями планує провести брифінг. Про це повідомляє «Главком».

Дискусія розгорнулася в соцмережі «Ікс». Користувачка під ніком «фантастика» звернула увагу на те, що один зі зборів на амуніцію ведеться через дві окремі «банки»: одна належить фонду «Госпітальєрів», інша – особисто Яні Зінкевич.

Згодом користувачі мережі заявили, що виявили ще дві окремі «банки» – від фонду та особисто Зінкевич: на тактичну медицину та ротації. До публічного обговорення також долучилася журналістка Ольга Худецька, яка раніше займалася розслідуваннями можливих шахрайських зборів на лікування. Вона написала у соцмережі, що Зінкевич нібито регулярно знімає кошти з банківських зборів.

«Народна депутатка (йдеться про Яну Зінкевич, – ред.) пильно моніторить весь робочий день банку, щойно набігають круглі 10-20 тис. – знімає. Шість разів за день. Просто цікаво, як це виглядатиме в декларації», – написала Худецька.

За словами журналістки, у процесі аналізу зборів також було виявлено кілька пов’язаних юридичних структур, через які могли проходити пожертви, зокрема через організації у Великій Британії. Крім того, повідомлялося, що з сайту батальйону на певний час зникли адреси криптогаманців для пожертв. Користувачі, які перевіряли ці гаманці, припустили, що з них могло бути виведено близько $210 тис. без оприлюднених фінансових звітів.

Командирка батальйону Яна Зінкевич заявила, що підтримує право донаторів знати, як використовуються зібрані кошти. Вона наголосила, що команда готує звітність і найближчим часом оприлюднить фінансові дані. Зінкевич також пояснила, що частина фінансових документів могла бути втрачена після російського обстрілу бази «Госпітальєрів» у Павлограді. За її словами, через це процес підготовки повної звітності триває довше.

«Зараз ми систематизуємо фінансові дані, щоб підготувати зведений звіт. Робота йде повільніше, ніж нам би хотілося. Зокрема тому, що частину документів доводиться відновлювати після знищення нашої бази в Павлограді», – пояснила командирка батальйону.

Крім того, вона запропонувала журналістці Ользі Худецькій відвідати київську базу та склади батальйону, де ведеться облік майна, а також нову базу підрозділу, місце розташування якої не розголошується. «Ця ж пропозиція і до інших інфлюенсерів, до прикладу панів Лачена та Чмута», – додала Зінкевич.

Яна Зінкевич є народною депутаткою України від партії «Європейська солідарність» п’ятого президента Петра Порошенка. На парламентських виборах у липні 2019 року вона була обрана до Верховної Ради за списком цієї політичної сили.

У парламенті IX скликання Зінкевич стала секретаркою комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, а також очолила підкомітет з питань військової медицини. Крім того, вона очолила спеціальну комісію з питань ветеранів.

«Госпітальєри» – український добровольчий медичний батальйон, створений у 2014 році під час російсько-української війни. Підрозділ займається наданням першої медичної допомоги та евакуацією поранених військових із фронту. Станом на 1 липня 2025 року, за даними батальйону, його медики допомогли понад 38 тис. пораненим українським військовим.

