Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Денис Христов показав наслідки російської атаки
колаж: glavcom.ua

Волонтер отримав поранення через удар дрона поруч з його авто

Ведучий та волонтер Денис Христов, який відомий у мережі, як Голандець, потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Росіяни здійснили обстріл по авто волонтера для евакуації цивільних. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Денис Христова у Facebook.

Як написав Денис Христов, він їхав на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Проте цього разу він не доїхав до місця призначення. «Верніше, не доїхав…Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам БпЛА», – написав Христов.

Ведучий показав фото понівеченого авто
Ведучий показав фото понівеченого авто
фото: Denis Khrystov/Facebook

До свого допису ведучий додав фото понівеченого авто з написом: «Евакуація цивільних». На ще одному фото Христов показав себе після обстрілу, його обличчя залило кров’ю через поранення. «На зв’язку. За кермом не треба відволікатись», – додав волонтер.

Як повідомляє «Суспільне», за даними Харківської облпрокуратури, росіяни влучили FPV-дроном по дорозі, де їхав Денис Христов. Відомо, що волонтера госпіталізували та надали йому медичну допомогу.

Нагадаємо, як волонтер Денис Христов, відомий як «Голландець», оприлюднив відеодокази чергового військового злочину російських загарбників у Покровську. Кадри були зняті військовим з дрону поблизу залізничного вокзалу міста. На відео зафіксовано наслідки дій росіян, які, за інформацією Христова, навмисно розстріляли трьох цивільних мешканців.

Також повідомлялося, як Денис Христов показав, як у Покровську Донецької області російські штурмовики розстріляли мирних жителів поблизу залізничного вокзалу. За словами Христова, на відео видно, як російські окупанти вбивають мінімум трьох цивільних осіб у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом. 

Читайте також:

Теги: волонтер обстріл Харківщина евакуація дрон

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки на Дніпро
Дніпро та область під масованим обстрілом БпЛА та балістики
3 лютого, 01:50
Наслідки удару по місту
Ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих та семеро постраждалих
3 лютого, 18:45
Жіночий підрозділ «Гарпії» отримав в озброєння яскраво-рожевий БпЛА
Жіночий підрозділ ЗСУ «Гарпії» знищуватиме росіян рожевими «Вампірами» (фото)
6 лютого, 09:54
Уламки дрона влучили у автомобіль журналістів та пошкодили його
Латвійські журналісти потрапили під атаку російського дрона (фото, відео)
9 лютого, 22:22
Через влучання безпілотників пошкоджено квартири в багатоповерхівках
РФ атакувала Одесу дронами: пошкоджено багатоповерхівки
13 лютого, 08:07
Завод «Флекстронікс» у Мукачеві є одним із підприємств американської компанії Flex Ltd.
Майже половина американських підприємств в Україні постраждала від обстрілів РФ
17 лютого, 19:48
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
Оприлюднено дані 21 підприємства РФ, що виробляють БпЛА
9 лютого, 11:57
Унаслідок атаки на території Хмельниччини пошкоджено житловий будинок
Ворог вдарив по Хмельниччині ракетами і дронами, є поранений
7 лютого, 09:15
Знімальна група «Подробиць» пережила обстріл у Краматорську
Журналісти потрапили під обстріл у Краматорську
8 лютого, 14:24

Шоу-біз

Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
Хто з українських зірок виїхав за кордон під час війни: список артистів
Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)
Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі
Донька Сумської похизувалася новою роллю в російському серіалі
Родина співака Varash потрапила під російський обстріл: племінники артиста у лікарні (фото)
Родина співака Varash потрапила під російський обстріл: племінники артиста у лікарні (фото)
Росіяни зруйнували будинок ведучого Остапчука (фото)
Росіяни зруйнували будинок ведучого Остапчука (фото)
Тріумф «Однієї битви за іншою» та політичні маніфести: підсумки премії BAFTA
Тріумф «Однієї битви за іншою» та політичні маніфести: підсумки премії BAFTA

Новини

Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
Вчора, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
Вчора, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22
Прощена неділя 2026: традиції, як просити пробачення, молитва та заборони
22 лютого, 07:30

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua