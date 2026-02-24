Ведучий Денис Христов потрапив під російський обстріл на Харківщині (фото)

Волонтер отримав поранення через удар дрона поруч з його авто

Ведучий та волонтер Денис Христов, який відомий у мережі, як Голандець, потрапив під ворожий обстріл на Харківщині. Росіяни здійснили обстріл по авто волонтера для евакуації цивільних. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку Денис Христова у Facebook.

Як написав Денис Христов, він їхав на евакуацію в Гусинку, що на Купʼянщині. Проте цього разу він не доїхав до місця призначення. «Верніше, не доїхав…Хочете прикол, повертаюсь своїм ходом. Якщо не витіку по дорозі в Харків, напишу своє стандартне повідомлення узкім пілотам БпЛА», – написав Христов.

Ведучий показав фото понівеченого авто фото: Denis Khrystov/Facebook

До свого допису ведучий додав фото понівеченого авто з написом: «Евакуація цивільних». На ще одному фото Христов показав себе після обстрілу, його обличчя залило кров’ю через поранення. «На зв’язку. За кермом не треба відволікатись», – додав волонтер.

Як повідомляє «Суспільне», за даними Харківської облпрокуратури, росіяни влучили FPV-дроном по дорозі, де їхав Денис Христов. Відомо, що волонтера госпіталізували та надали йому медичну допомогу.

Нагадаємо, як волонтер Денис Христов, відомий як «Голландець», оприлюднив відеодокази чергового військового злочину російських загарбників у Покровську. Кадри були зняті військовим з дрону поблизу залізничного вокзалу міста. На відео зафіксовано наслідки дій росіян, які, за інформацією Христова, навмисно розстріляли трьох цивільних мешканців.

Також повідомлялося, як Денис Христов показав, як у Покровську Донецької області російські штурмовики розстріляли мирних жителів поблизу залізничного вокзалу. За словами Христова, на відео видно, як російські окупанти вбивають мінімум трьох цивільних осіб у провулку Мостовому, що розташований поруч із вокзалом.