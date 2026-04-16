Скандал у школі Львова. Вчителька назвала учня «тупим»: подробиці

Батько-військовий заявив про системне приниження дитини, місто вже розпочало перевірку

У Львові розгорівся скандал у школі №13 після заяви про те, що вчителька принизила учня через службу його батька в ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Романа Онишкевича, який оприлюднив деталі ситуації та лист батька дитини до адміністрації школи.

У листі військовослужбовець НГУ, сержант Олег Звозда, повідомив, що педагог неодноразово принижувала його сина у присутності однокласників. Вчителька української мови та літератури під час уроку дозволяла собі образливі висловлювання на адресу учня.

«За її переконаннями, він росте «…тупим…» і «…дибі***…» тому, що його батько військовий і не приділяє синові достатньо часу…».

За словами батька, подібна поведінка вчительки триває не перший рік, а керівництву школи могло бути про це відомо. Також він висловив обурення тим, що після інциденту адміністрація школи проводила розмову з дитиною без попередження батьків. Журналіст зазначає, що учень раніше допомагав батькові у волонтерській діяльності.

У Львівській міській раді підтвердили, що вже відреагували на ситуацію. Директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк повідомив про створення спеціальної комісії. «Ми дізналися про це і оперативно реагуємо. Вже створили комісію, яка сьогодні детально вивчає обставини події».

скріншот: Андрій Закалюк/Facebook

За його словами, влада має намір встановити всі деталі інциденту перед ухваленням рішень. «Якщо описані в соцмережах факти підтвердяться, повірте, наша реакція буде чітка і безапеляційна». Наразі триває перевірка обставин.

У самій школі підтвердили, що інцидент перевіряють. Директорка закладу Марта Івановська повідомила, що вчителька наразі перебуває на лікарняному, а у школі триває службове розслідування.

Ольга Страхова, вчителька фото: lviv.media

«У нас зараз проходить службове розслідування і як тільки воно закінчиться, ми зможемо дати відповідь, що буде далі. У нас звичайно є діти і якщо це сталося під час уроку, то вони зможуть підтвердити або спростувати цю історію», – зазначила вона.

За словами керівництва, висновки щодо ситуації зроблять після завершення перевірки, яка має встановити всі обставини інциденту.

