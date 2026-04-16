Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Скандал у школі Львова. Вчителька назвала учня «тупим»: подробиці

Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Педагог принизила дитину під час навчального процесу, місто створило комісію і перевіряє обставини
фото: nta.ua

Батько-військовий заявив про системне приниження дитини, місто вже розпочало перевірку

У Львові розгорівся скандал у школі №13 після заяви про те, що вчителька принизила учня через службу його батька в ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Романа Онишкевича, який оприлюднив деталі ситуації та лист батька дитини до адміністрації школи.

У листі військовослужбовець НГУ, сержант Олег Звозда, повідомив, що педагог неодноразово принижувала його сина у присутності однокласників. Вчителька української мови та літератури під час уроку дозволяла собі образливі висловлювання на адресу учня.

«За її переконаннями, він росте «…тупим…» і «…дибі***…» тому, що його батько військовий і не приділяє синові достатньо часу…».

За словами батька, подібна поведінка вчительки триває не перший рік, а керівництву школи могло бути про це відомо. Також він висловив обурення тим, що після інциденту адміністрація школи проводила розмову з дитиною без попередження батьків. Журналіст зазначає, що учень раніше допомагав батькові у волонтерській діяльності.

У Львівській міській раді підтвердили, що вже відреагували на ситуацію. Директор департаменту освіти та культури Андрій Закалюк повідомив про створення спеціальної комісії. «Ми дізналися про це і оперативно реагуємо. Вже створили комісію, яка сьогодні детально вивчає обставини події».

Скандал у школі Львова. Вчителька назвала учня «тупим»: подробиці фото 1
скріншот: Андрій Закалюк/Facebook

За його словами, влада має намір встановити всі деталі інциденту перед ухваленням рішень. «Якщо описані в соцмережах факти підтвердяться, повірте, наша реакція буде чітка і безапеляційна». Наразі триває перевірка обставин.

У самій школі підтвердили, що інцидент перевіряють. Директорка закладу Марта Івановська повідомила, що вчителька наразі перебуває на лікарняному, а у школі триває службове розслідування.

Ольга Страхова, вчителька
Ольга Страхова, вчителька
фото: lviv.media

«У нас зараз проходить службове розслідування і як тільки воно закінчиться, ми зможемо дати відповідь, що буде далі. У нас звичайно є діти і якщо це сталося під час уроку, то вони зможуть підтвердити або спростувати цю історію», – зазначила вона.

За словами керівництва, висновки щодо ситуації зроблять після завершення перевірки, яка має встановити всі обставини інциденту.

Нагадаємо, що гімназію «Київська Русь» на столичних Осокорках, яку відкривали у 2013 році як «надсучасний» освітній проєкт, офіційно визнали аварійно небезпечною та закрили через загрозу техногенної катастрофи. Через системні тріщини в стінах, надмірні прогини плит перекриття та системне замокання фундаменту учнів терміново перевели на дистанційне навчання, а голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов за результатами зустрічі з батьками анонсував комплексне обстеження будівлі для визначення можливості капітального ремонту.

Читайте також:

Теги: школа Львів скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля
Три сценарії війни: Центр протидії дезінформації розкрив плани Кремля
Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці
Сили оборони взяли під контроль логістику окупантів біля Донецька: подробиці
Поліція доставила до ТЦК чоловіка прямо зі шкільного автобуса
Поліція доставила до ТЦК чоловіка прямо зі шкільного автобуса
До 2040 року частка дітей в Україні може скоротитися до критичного рівня – демограф
До 2040 року частка дітей в Україні може скоротитися до критичного рівня – демограф
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Віталія Домінюка
Поліг під час виконання завдання на Харківщині. Згадаймо Віталія Домінюка

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua