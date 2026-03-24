Гімназію «Київська Русь» визнано аварійною, дітям вхід заборонено: що відомо про скандал у столиці

Голова Дарницької РДА наголосив, що гімназія залишиться у комунальній власності громади, спростувавши припущення щодо її передачі у приватний сектор

Гімназію «Київська Русь» на столичних Осокорках, яку відкривали у 2013 році як «надсучасний» освітній проєкт, офіційно визнали аварійно небезпечною та закрили через загрозу техногенної катастрофи. Через системні тріщини в стінах, надмірні прогини плит перекриття та системне замокання фундаменту учнів терміново перевели на дистанційне навчання, а голова Дарницької РДА Олександр Ковтунов за результатами зустрічі з батьками анонсував комплексне обстеження будівлі для визначення можливості капітального ремонту. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву очільника району.

Ковтунов повідомив, що за результатами зустрічі було погоджено формування батьківського активу і вже цього тижня заплановано спільний виїзд до будівлі гімназії. Також вирішили запросити експертів, які готували висновки, що стали підставою для ухвалених рішень, зокрема на комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, щоб заслухати їх та обговорити можливі шляхи вирішення ситуації. Він зазначив, що рішенням комісії ТЕБ та НС передбачено проведення комплексного обстеження будівлі. Це дозволить визначити, чи можлива часткова експлуатація приміщень паралельно з ремонтними роботами, чи необхідне повне закриття закладу для виконання протиаварійних заходів.

Голова Дарницької РДА підкреслив, що гімназія обов'язково залишиться у комунальній власності громади, спростувавши будь-які припущення щодо її передачі у приватний сектор. Наступний етап обговорення долі гімназії «Київська Русь» та механізмів фінансування її капітального ремонту заплановано на четвер, 26 березня 2026 року.

Стан гімназії перебуває під постійним моніторингом фото з відкритих джерел

Варто нагадати, що історія будівництва цього закладу компанією «Київміськбуд» супроводжувалася скандалами ще з моменту відкриття у 2013 році за участі тодішнього міністра Дмитра Табачника. Школу презентували як «надсучасну» і збудовану «за кращими світовими стандартами». Однак через понад десять років експерти зафіксували критичні проблеми конструкцій. Обстеження проводили фахівці Науково-дослідного інституту будівельного виробництва. Фахівці наголошують, що стан будівлі вже класифікується як потенційно небезпечний.

Влада затвердила алгоритм дій: територію гімназії огородять, навчання у будівлі повністю зупинять, а учнів переведуть до інших шкіл або на дистанційний формат до кінця навчального року.

Історія гімназії вже раніше супроводжувалася скандалами. Зокрема, під час будівництва Дмитро Табачник виступав за російську мову навчання, однак мешканці району домоглися україномовного статусу закладу.

Крім того, вже через два роки після відкриття навчання в гімназії довелося призупиняти через небезпечні умови. У повітрі виявили концентрації формальдегіду, фенолу та аміаку, що у 5-6 разів перевищували норму. Причиною стали неякісні будівельні матеріали. Довелося замінювати підлогу та проводити дезактивацію приміщень. Будівництвом об’єкта займалася компанія «Київміськбуд».

Наразі стан гімназії перебуває під постійним моніторингом, а подальша доля будівлі залежатиме від рішень щодо фінансування відновлювальних робіт.

