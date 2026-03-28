Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсмена відреагувала

Гаджети можуть бути необхідними під час навчання, якщо для школярів не встигли надрукувати підручники

Автором ініціативи виступив народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу

В Україні учням можуть заборонити використовувати телефони, планшети та смарт-годинники під час занять у школах. При цьому обмеження не пошириться на гаджети, якщо їх використовують для освітніх або медичних потреб. Про це йдеться в картці законопроєкту №15105, який подали до Верховної Ради, повідомляє «Главком». Автором ініціативи виступив народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу. За даними руху «Чесно», у 2025 році Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. Раніше він пропонував запровадити в Україні День Біблії та розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога».

На ініціативу відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик – вона зазначила, що очікує на оприлюднення тексту проєкту закону та супровідних документів.

У коментарях до допису вона зауважила, що заборону гаджетів і відповідальність за порушення обговорюють під час зустрічей з освітянами. За словами Лещик, попри вивчення закордонного досвіду, під час війни «знайти рішення поки важко».

Попередній освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловлював думку, що заборона телефонів у школах може унеможливими фіксування порушень прав учнів, зокрема у випадку цькування.

Крім того, гаджети можуть бути необхідними під час навчання, якщо для школярів не встигли надрукувати підручники.

На думку Горбачова, заборона не вирішить проблеми з відволіканням школярів та академічної недоброчесності. Натомість в Україні варто розробити правила використання телефонів для всіх учасників освітнього процесу.

