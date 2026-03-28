Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсмена відреагувала

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсмена відреагувала
Гаджети можуть бути необхідними під час навчання, якщо для школярів не встигли надрукувати підручники
Автором ініціативи виступив народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу

В Україні учням можуть заборонити використовувати телефони, планшети та смарт-годинники під час занять у школах. При цьому обмеження не пошириться на гаджети, якщо їх використовують для освітніх або медичних потреб. Про це йдеться в картці законопроєкту №15105, який подали до Верховної Ради, повідомляє «Главком». Автором ініціативи виступив народний депутат від «Слуги народу» Георгій Мазурашу. За даними руху «Чесно», у 2025 році Мазурашу став лідером серед нардепів за законодавчим спамом. Раніше він пропонував запровадити в Україні День Біблії та розміщувати на українських банкнотах напис «Ми віримо в Бога».

На ініціативу відреагувала освітня омбудсменка Надія Лещик – вона зазначила, що очікує на оприлюднення тексту проєкту закону та супровідних документів.

У коментарях до допису вона зауважила, що заборону гаджетів і відповідальність за порушення обговорюють під час зустрічей з освітянами. За словами Лещик, попри вивчення закордонного досвіду, під час війни «знайти рішення поки важко».

Попередній освітній омбудсмен Сергій Горбачов висловлював думку, що заборона телефонів у школах може унеможливими фіксування порушень прав учнів, зокрема у випадку цькування.

Крім того, гаджети можуть бути необхідними під час навчання, якщо для школярів не встигли надрукувати підручники.

На думку Горбачова, заборона не вирішить проблеми з відволіканням школярів та академічної недоброчесності. Натомість в Україні варто розробити правила використання телефонів для всіх учасників освітнього процесу.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки разом із зоозахисниками запускає освітню ініціативу, покликану виховувати в дітей емпатію та відповідальність. Школярам розповідатимуть, як правильно піклуватися про домашніх улюбленців та допомагати безпритульним тваринам.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Нововведення передбачають посилення контролю за відвідуванням закладів освіти та оперативний обмін інформацією між школами, службами у справах дітей і Національною поліцією.Головна мета змін – створити єдину цифрову систему швидкого реагування у випадках, коли дитина не відвідує навчання або зникає з освітнього процесу.

Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсмена відреагувала
Нардеп пропонує заборонити гаджети в школах. Освітня омбудсмена відреагувала
Українські школи запроваджують уроки про гуманне ставлення до тварин
Українські школи запроваджують уроки про гуманне ставлення до тварин
Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
Університети переходять на оборонні технології. Заступник міністра пояснив, що вивчатимуть студенти
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра
Міносвіти змінює систему держзамовлення на користь дефіцитних професій: роз’яснення заступника міністра
МОН затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: що відомо
МОН затвердило нові правила вступу до ВНЗ на 2026 рік: що відомо
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі
Рада пояснила причину штрафів за прогули дітей у школі

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

