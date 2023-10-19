Скандальне весілля у Львові: наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль

Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі придбала елітний Audi Q8. Про це повідомляє Lviv.Media.

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«Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР. У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва – племінниця його колишньої дружини.

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Москва пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте вона вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II. Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але жінка не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.

Нагадаємо, у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort пройшло весілля колишнього прокурора та ексспівробітниці Держбюро розслідувань. У перший день свято відвідало приблизно 300 гостей, другого дня – ще 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

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У мережі поширили багато фото й відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який коштував 100 тис. грн. Звідки у молодят кошти на таке гучне свято – загадка.