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Скандальне весілля у Львові: наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандальне весілля у Львові: наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль
Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II
фото ілюстративне

Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році

Колишня працівниця Львівського територіального управління Державного бюро розслідувань, 27-річна Роксолана Москва, яка стала відомою завдяки розкішному весіллю під час війни, знаходячись на державній службі придбала елітний Audi Q8. Про це повідомляє Lviv.Media.

«Із власних джерел журналістам Lviv.Media стало відомо, що автомобіль був придбаний у 2021 році з салону, його ціна понад 2,3 млн грн (близько $85 тис. за тодішнім курсом)», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Москва влаштувалася на роботу у ДБР у 2018 році на посаду провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та державної служби ТУ ДБР. У той час директором ДБР був Роман Труба, а Москва – племінниця його колишньої дружини.

Москва пропрацювала у бюро кілька років, а у березні 2022 року її звільнили. Проте вона вирішила повернутися на роботу в бюро через суд.

Через пів року після звільнення Восьмий апеляційний адміністративний суд поновив її на посаді і стягнув на її користь 231 тис. грн за вимушений прогул. ДБР з цим рішенням не погоджується і оскаржує його у Верховному суді.

За даними ЗМІ, Москва досі володіє цією машиною з реєстраційним номером ВС 7444 II. Вже у 2023 році вона щонайменше сім разів порушувала правила паркування і за це її штрафували. Але жінка не оплачувала штрафи вчасно, тому гроші з неї стягувала виконавча служба.

Нагадаємо, у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort пройшло весілля колишнього прокурора та ексспівробітниці Держбюро розслідувань. У перший день свято відвідало приблизно 300 гостей, другого дня – ще 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

Скандальне весілля у Львові: наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль фото 1
Скандальне весілля у Львові: наречена під час роботи в ДБР придбала елітний автомобіль фото 2

У мережі поширили багато фото й відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який коштував 100 тис. грн. Звідки у молодят кошти на таке гучне свято – загадка.

Теги: Львів весілля автомобіль ДБР

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