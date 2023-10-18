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Скандальне весілля Москви у Львові: ДБР відреагувало

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандальне весілля Москви у Львові: ДБР відреагувало
Весілля проходило 7 та 8 жовтня у п’ятизірковому комплексі Emily Resort
фото з соцмереж

У ДБР заявили, що «не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят»

У Державному бюро розслідувань відреагували на медіаісторію з гучним весіллям у Львові, в якій фігурувала колишня їхня працівниця.

«В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена – це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже майже два роки тому. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки», – пояснили в ДБР.

У відомстві наголосили, що у період війни в Україні інформаційна безпека є невідмінною складовою загальної безпеки країни.

«Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти – обов’язково звертатися до першоджерела», – зазначила речниця Тетяна Сапьян.

Сапьян додала, що не варто пов’язувати лакшері весілля з колишньою роботою молодят. – «Це – питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни».

Нагадаємо, у Львові в п'ятизірковому комплексі Emily Resort пройшло весілля колишнього прокурора та ексспівробітниці Держбюро розслідувань. У перший день свято відвідало приблизно 300 гостей, другого дня – ще 500. Гостей розважали українські артисти – Олександр Пономарьов, Оля Полякова та Дзідзьо. Ведучим був Григорій Решетник.

У мережі поширили багато фото й відео з пишного весілля, вразив, зокрема, багатоярусний весільний торт, який коштував 100 тис. грн. Звідки у молодят кошти на таке гучне свято – загадка.

Теги: весілля Львів ДБР

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