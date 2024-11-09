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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Угода між Трампом і Путіним. Головна інтрига

glavcom.ua
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«Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп»
фото з відкритих джерел

Російський диктатор хоче другої Ялти

Путін виступав на Валдаї. Промова плюс відповіді тривала близько трьох годин. В них – гра слів, передьоргування фактів і всі традиційні натяки Європі, що він вважає її лідерів нікчемними лузерами.

Після провалу бліц-кригу у 2022-му, Путін, на жаль, зібрав все, що міг до купи: систематизував армію, переформатував економіку, значно посилив зовнішні агентурні мережі. Станом на кінець 2024-го року його армія вже не виглядає комічною, а несе реальні загрози для подальших завоювань. Централізована система виробництва озброєнь (так, проблеми є, але вони досі менші, ніж у Європі, яка останні десятиліття трощила свій військовий потенціал). На наступний бюджетний рік витрати на війну зростуть ще більше. Попри ризики обвалу економіки і обвал на ринку нерухомості, який ми почали спостерігати на днях.

Кремлем рухає елементарний інстинкт самозбереження: треба надувати щоки до останнього, поки у РФ все ще є сили і поки вороги паралізовані страхом ядерної війни. Внутрішні проблеми Путіна хвилюють мало – цементування світогляду росіян відбулось ще задовго до вторгнення, а відтак Кремлю нічого не заважає сконцентруватись над єдиним – працювати над формулою «більше Росія ніколи не буде приниженою». Типова поведінка гопника з підворотні, який щодня сам себе «заводить» і сам себе підʼюджує.

Путін перестав взагалі реагувати на дійсність, яка не вміщається в його голові. Тому усі шольци-макрони-орбани для нього – це придорожна пилюка. Бо пристрашені і малоефективні.

Він хоче другої Ялти. Де сяде з Трампом і укладе угоду, що має право керувати цими «дрібними європейцями». Найцікавіше, що тут їх позиція з Трампом збігається. Принаймні у оцінках спроможності Європи.

Але Путін досі не впевнений, чи піде на угоду Трамп. І це головна інтрига, яка не дає йому остаточного відчуття переломного моменту. Моменту, що він вже виграв.

Бо у битві двох самців хтось має відступити. І ця амбіція, якщо її відчує Трамп, може зіграти з Путіним злий жарт – переможцем у війні нарцисів і егоцентристів має стати один. Який і збере всі нагороди.

Ось чому я не дуже вірю в швидке завершення війни. Бо після 5 листопада 2024 року наша війна стала маркером лідерства у світі. Де домовитись посередині ще важче, ніж це було за президентства Байдена.

І тут дійсно переможе сильніший.

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Джерело
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Теги: росія армія війна путін Дональд Трамп США Україна

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Віктор Шлінчак

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