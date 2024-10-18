Заручник бюрократії: український біженець розповів про проблеми в Естонії

Українці, які перебувають в Естонії, не можуть взяти автолізинг або купити квартиру в кредит

Багато українських біженців інтегровані в естонське суспільство: вони працюють, закінчують місцеві виші, вивчають естонську мову. Тим не менш, іноді вони стикаються з обмеженнями і не можуть скористатися всіма благами, які доступні жителям Естонії з постійним або терміновим дозвілом на проживання, а не статусом тимчасового захисту. Про це пише Postimees.

Наприклад, незважаючи на високооплачувану роботу та здобуту в Естонії вищу освіту, українець Кирило, який переїхав до Естонії понад два роки тому, не може придбати автомобіль у лізинг.

«Наприкінці вересня у зв'язку з похолоданням і необхідністю часто їздити до офісу, який розташований в Таллінні, а я живу в Тарту, вирішив замислитися над покупкою автомобіля. Так як у мене постійний трудовий договір, випробувальний термін пройдено, а зарплата набагато вища за середню, я вирішив звернутися до кількох естонських банків – LHV, Swedbank, SEB – із запитом на отримання автолізингу. Усі три банки відмовили мені з тієї причини, що термін мого посвідки на проживання становить менше року», – розповідає Кирило.

Нагадаємо, з 11 вересня Департамент соціального страхування Естонії має намір надавати одноразову допомогу на оренду житла лише тим українським біженцям, які нещодавно прибули до країни. Наразі компенсація не залежить від доходу біженця, і про на неї поки що можуть претендувати всі, хто прибув в Естонію з 24 лютого 2022 року і отримали тимчасовий захист. Розмір разової компенсації становить максимум €1200.

До слова, українські біженці, які проживають в Естонії, більше не зможуть безкоштовно їздити в поїздах державної залізничної компанії Elron картою громадського транспорту. Вони повинні будуть купувати квиток на поїзд Elron за чинним тарифним планом, а також за зниженими знижками на індивідуальні квитки, що купуються онлайн і в квиткових автоматах