Розстріл українських військових на Курщині: батьки впізнали сина на відео

Руслан Голубенко був військовослужбовцем Першої окремої танкової Сіверської бригади на позивний «Руха»

10 жовтня 2024 року у мережі поширили відео зі стратою 9 українських військовополонених. Батьки одного з них розпізнали сина за спідньою білизною і шкарпетками. Про це повідомляє «Суспільне».

10 жовтня про розстріл дев'яти українських військовослужбовців повідомили аналітики Deep State. Саме на цьому кадрі мати Оксана Голубенко із чоловіком побачили свого сина Руслана, вони розпізнали його за спідньою білизною і шкарпетками.

Сина на кадрі з відео мати впізнала за білизною та шкарпетками.

«За тією білизною, що я купляла йому на море. І ще я знала інформацію, що в нього прострелене плече, і там його видно», – розповіла мама українського військовослужбовця.

А вже 16 жовтня батьки отримали повідомлення, що їх син зник безвісти біля села Толстий Луг в Курській області.

«Мамулечко, буду прориватися зараз, давай». Це останнє голосове його. Я написала йому: «Хай Бог береже», але він вже не відповів», – розповіла мати.

Руслан Голубенко був військовослужбовцем Першої окремої танкової Сіверської бригади фото: особистий архів родини Голубенків

Руслан Голубенко був військовослужбовцем Першої окремої танкової Сіверської бригади на позивний «Руха». Він був командиром відділення розвідки, працював з дронами. У 2021 році підписав контракт із ЗСУ. Під час повномасштабного вторгнення брав участь в обороні Чернігова, після - воював на сході України.

Нагадаємо, росіяни прорвали українську оборону в одному з населених пунктів Курської області, зайшли в тил та вступили в бій із групою операторів дронів. Внаслідок жорсткого бою українські воїни загинули. Про це заявив мер Генічеська, доброволець 24ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов Осман, коментуючи інформацію про те, що пілоти дронів нібито здалися у полон. Бунятов наголосив, що проєкт DeepState опублікував неточну інформацію про цей випадок. Пілоти загинули під час бою, а не здалися у полон.

На тлі повідомлень про чергову можливу страту українських військових омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

Раніше стало відомо, що окупанти вчергове порушили правила та звичаї ведення війни, розстрілявши дев’ятьох українських військових на Курщині.

Також уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) щодо ймовірного розстрілу окупантами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

До слова, незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні знайшла нові докази катувань Росією українських цивільних та військовополонених на окупованих територіях України та в РФ.